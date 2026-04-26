Copa do Mundo 2026: entenda os fusos e confira os horários dos jogos do Brasil

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países pela primeira vez. Canadá, Estados Unidos e México vão sediar o evento que terá início no dia 11 de junho. Com isso, serão diversos fusos horários diferentes. Serão 48 seleções espalhadas por 16 cidades-sede. O Diário do Nordeste explica como será melhor acompanhar as 104 partidas da competição.

A Fifa trabalhou numa grande de horários e levou em consideração as diferenças entre os fusos, pensando no descanso dos atletas e também no público.

Na fase eliminatória, as partidas serão em sua maioria nos Estados Unidos. Boa parte dos jogos serão no fim de tarde ou no começo da noite daquele país. S

HORÁRIOS NO BRASIL - COPA DO MUNDO

Costa Leste - Nova York/Nova Jersey (MetLife), Boston, Filadélfia, Miami e Atlanta: 1 hora a mais no Brasil.

Região Central - Dallas, Houston, Kansas City, Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Toronto: 2 horas a mais no Brasil.

Costa Oeste - Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver: 4 horas a mais no Brasil.



São quatro zonas de fuso horário nas 16 cidades-sede. Para facilitar a vida do torcedor, a Fifa organizou o calendário de jogos em quatro blocos com horários fixos. Assim, as partidas da fase de grupos serão realizadas nos seguintes horários: 13h, 16h, 19h e 22h. O fluxo seguirá no mata-mata, mas com menor número de jogos.

JOGOS DO BRASIL CONFIRMADOS - HORÁRIO DE BRASÍLIA - FASE DE GRUPOS