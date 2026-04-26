RB Bragantino x Palmeiras no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Confronto entre os paulistas acontece nessa 13ª rodada da Série A
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (26), em partida válida pela 13ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre RB Bragantino x Palmeiras terá transmissão do Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino 

Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho Braz; Lucas Barbosa, Vinicinho e Pitta. Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Sosa; Jhon Arias, Allan e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Palmeiras

Data e hora: 26 de abril, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

Assuntos Relacionados
Atlético-MG e Flamengo

Jogada

Atlético-MG x Flamengo no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Liuê Góis Há 51 minutos
Palmeiras

Jogada

RB Bragantino x Palmeiras no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Redação Há 56 minutos
Corinthians e Vasco

Jogada

Corinthians x Vasco no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Liuê Góis Há 1 hora
estádio

Jogada

Copa do Mundo 2026: entenda os fusos e confira os horários dos jogos do Brasil

Competição terá início no dia 13 de junho

Redação Há 1 hora
Fortaleza está há quatro jogos sem perder

Jogada

Operário-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada da Série B

Fernanda Alves 26 de Abril de 2026
João Pedro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de abril de 2026

Liuê Góis 26 de Abril de 2026