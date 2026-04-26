Ceará x Vila Nova na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Vozão e Tigre se enfrentam na Arena Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro
Ceará e Vila Nova se enfrentam neste domingo (26) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela sexta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
O Vovô busca se recuperar depois de perder para o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026, na última quinta-feira (23). Na Série B, o Ceará ainda está invicto, na terceira posição, com duas vitórias e três empates em cinco jogos.
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Já o Vila Nova é o atual líder da Segundona. A equipe, que é comandada pelo técnico Guto Ferreira, velho conhecido da torcida do Ceará, soma 11 pontos, com três vitórias e dois empates. Na rodada passada, venceu o Operário-PR por 2 a 1.
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O Ceará teve um curto tempo de preparação para esta partida, já que enfrentou o Atlético-MG na quinta-feira. A equipe retornou para Fortaleza (CE) na sexta-feira (24) e teve apenas um dia de treinamentos na capital, no sábado pela manhã.
Para esta partida, os desfalques são o goleiro Richard e o zagueiro Luiz Otávio, lesionados. Por outro lado, o técnico Mozart poderá contar com retornos importantes, do volante Zanocelo e dos atacantes Matheusinho e Lucca.
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Já do lado do Vila Nova a principal baixa será do volante Dudu, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, terá possíveis mudanças na escalação titular, com os retornos de João Vieira e Dellatorre à onzena titular.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, Dieguinho e Alano; Pedro Henrique, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
Vila Nova: Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.
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CEARÁ X VILA NOVA | FICHA TÉCNICA
- Competição: 6ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 26/04/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)