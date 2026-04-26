Operário-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza terá o primeiro duelo inédito na Série B. A equipe viajou até Ponta Grossa-PR, para enfrentar o Operário-PR, jogo válido pela 6ª rodada da Série B, no Estádio Germano Kruger, neste domingo (26), a partir das 18h.

O Leão do Pici quer manter a sequência de quatro jogos sem perder. Com dez pontos e na vice-liderança, o Tricolor de Aço vem de uma vitória contra o CRB-AL, na Copa do Brasil e de virada, por 2 a 1, no meio de semana. Na Série B, o Leão venceu o Criciúma, por 3 a 2, na última rodada, jogando em casa. Contra o Operário, é a oportunidade de conquistar três pontos pela segunda vez duelando distante do torcedor tricolor na competição.

Já o Fantasma ainda não perdeu em casa e quer manter isso a seu favor, com cinco vitórias e sete empates. A equipe paranaense empatou sem gols com o Fluminense na Copa do Brasil no meio de semana. Na Série B, o Operário perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 1, fora de casa, quebrando a sequência de 19 jogos invictos.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FANTASMA INVICTO COMO MANDANTE EM 2026

O técnico Luizinho Lopes tem se preocupado com o desgaste físico de alguns jogadores. A equipe enfrentou o Fluminense na última quinta-feira (23) e o tempo fica curto para a recuperação dos atletas.

O atacante Pablo é dúvida para enfrentar o Fortaleza. O atleta voltou de contusão muscular, ainda atuou no segundo tempo contra o Fluminense, mas ainda é dúvida para jogo de domingo.

Os desfalque no departamento médico são Zuluaga (pubalgia, em tratamento com a fisioterapia), Mingotti (pós-operatório de LCM, em tratamento com a fisioterapia) e Brenno (pós-operatório LCA, em tratamento com a fisioterapia). Na lista de pendurados estão Aylon, Miranda e Vinicius Diniz.

LEÃO DO PICI DEVE IR COM FORÇA MÁXIMA

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, relacionou 24 atletas. A equipe viajou para Curitiba, depois foi de ônibus até Ponta Grossa-PR.

Entre as ausências, estão os seis atletas no departamento médico: Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo); Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito); Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda); Bruninho (lesão no tendão do adutor direito); Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita); GB (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Mailton e Mucuri

Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Rossetto e Ryan

Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Operário-PR: Vagner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Caio Dantas e Aylon (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | OPERÁRIO-PR X FORTALEZA

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR

Data: 26/04/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)

Assistente 2: Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)