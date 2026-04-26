Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Operário-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada da Série B

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza está há quatro jogos sem perder
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza terá o primeiro duelo inédito na Série B. A equipe viajou até Ponta Grossa-PR, para enfrentar o Operário-PR, jogo válido pela 6ª rodada da Série B, no Estádio Germano Kruger, neste domingo (26), a partir das 18h.

O Leão do Pici quer manter a sequência de quatro jogos sem perder. Com dez pontos e na vice-liderança, o Tricolor de Aço vem de uma vitória contra o CRB-AL, na Copa do Brasil e de virada, por 2 a 1, no meio de semana. Na Série B, o Leão venceu o Criciúma, por 3 a 2, na última rodada, jogando em casa. Contra o Operário, é a oportunidade de conquistar três pontos pela segunda vez duelando distante do torcedor tricolor na competição.

Já o Fantasma ainda não perdeu em casa e quer manter isso a seu favor, com cinco vitórias e sete empates. A equipe paranaense empatou sem gols com o Fluminense na Copa do Brasil no meio de semana. Na Série B, o Operário perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 1, fora de casa, quebrando a sequência de 19 jogos invictos.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FANTASMA INVICTO COMO MANDANTE EM 2026

O técnico Luizinho Lopes tem se preocupado com o desgaste físico de alguns jogadores. A equipe enfrentou o Fluminense na última quinta-feira (23) e o tempo fica curto para a recuperação dos atletas.

O atacante Pablo é dúvida para enfrentar o Fortaleza. O atleta voltou de contusão muscular, ainda atuou no segundo tempo contra o Fluminense, mas ainda é dúvida para jogo de domingo.

Os desfalque no departamento médico são Zuluaga (pubalgia, em tratamento com a fisioterapia), Mingotti (pós-operatório de LCM, em tratamento com a fisioterapia) e Brenno (pós-operatório LCA, em tratamento com a fisioterapia). Na lista de pendurados estão Aylon, Miranda e Vinicius Diniz.

LEÃO DO PICI DEVE IR COM FORÇA MÁXIMA

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, relacionou 24 atletas. A equipe viajou para Curitiba, depois foi de ônibus até Ponta Grossa-PR. 

Entre as ausências, estão os seis atletas no departamento médico: Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo); Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito); Guilherme (lesão no músculo adutor da coxa esquerda); Bruninho (lesão no tendão do adutor direito); Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita); GB (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

Veja a lista dos relacionados:
Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
Laterais: Mailton e Mucuri
Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Rossetto e Ryan
Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Vitinho e Welliton

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Operário-PR: Vagner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Caio Dantas e Aylon (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | OPERÁRIO-PR X FORTALEZA

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR
Data: 26/04/26 (domingo)
Horário: 18h (horário de Brasília)
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)
Assistente 2: Hugo Savio Xavier Correa (GO)
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)
VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Assuntos Relacionados
Fortaleza está há quatro jogos sem perder

Jogada

Operário-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada da Série B

Fernanda Alves Há 6 minutos
João Pedro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de abril de 2026

Liuê Góis Há 6 minutos
Foto de jogadores do Ceará durante jogo da Série B do Brasileirão 2026

Jogada

Ceará x Vila Nova na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Tigre se enfrentam na Arena Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
Neymar em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Neymar está fora do álbum da Copa do Mundo; veja figurinhas do Brasil

A empresa Panini confirmou a ausência do astro no produto comercializado

Alexandre Mota 25 de Abril de 2026
Richard em ação pelo Ceará

Jogada

Richard tem lesão confirmada e desfalca o Ceará por 45 dias; veja detalhes

O goleiro sentiu uma contusão na derrota para o Atlético-MG

Alexandre Mota 25 de Abril de 2026
bola

Jogada

Copa 2026: Fifa anuncia show no intervalo da final e aposta em formato do Super Bowl

Mundial terá início no dia 13 de junho

Redação 25 de Abril de 2026