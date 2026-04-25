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Richard tem lesão confirmada e desfalca o Ceará por 45 dias; veja detalhes

O goleiro sentiu uma contusão na derrota para o Atlético-MG

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:15)
Jogada
Legenda: Richard é um dos destaques do Ceará na temporada de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O goleiro Richard será um desfalque no Ceará pelos próximos 45 dias. O tempo de ausência foi confirmado pelo clube neste sábado (25) após diagnóstico de uma lesão no atleta no ligamento acromioclavicular do ombro. Assim, o capitão alvinegro é uma baixa até o início de junho de 2026.

Em nota oficial, a equipe comunicou que o “departamento médico, juntamente com a avaliação de um especialista em ombro, decidiu adotar tratamento conservador focado em fisioterapia, sem a necessidade de intervenção”. Assim, é “fundamental respeitar o tempo biológico de cicatrização”.

A ausência de cirurgia e o tipo de movimento nas partidas são motivos para o maior tempo de recuperação. Richard sofreu a contusão na quinta-feira (23), na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, pela Copa do Brasil. Na ocasião, foi substituído por Bruno Ferreira no 1º tempo.

Deste modo, o técnico Mozart tem mais duas peças para a reposição além de Bruno Ferreira: Jorge e Gustavo Martins. Com 35 anos e titular absoluto, Richard disputou 17 jogos na atual temporada.

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