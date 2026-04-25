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Copa 2026: Fifa anuncia show no intervalo da final e aposta em formato do Super Bowl

Mundial terá início no dia 13 de junho

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Copa do Mundo de 2026 será realizada no Canadá, nos Estados Unidos e no México.
Foto: ACHPF/Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 terá outra grande novidade. Presidente da Fifa, organizadora da competição, Gianni Infantino revelou que haverá um show no intervalo pela primeira vez. A ideia é reproduzir a fórmula de grandes eventos esportivos como oS Superbowl. A organização do espetáculo será de responsabilidade da banda Coldplay. 

“Pela primeira vez na história, teremos um show no intervalo da final da Copa do Mundo”, afirmou Infantino durante um evento nos Estados Unidos. 

“Ainda não posso revelar quem se apresentará, mas será mais de um artista. E será o maior show do mundo. Será fantástico”, completou.

A ideia vinha sendo discutida desde 2024. O objetivo é alinhar, cada vez mais, futebol e entretenimento. A Copa do Mundo terá início no dia 13 de junho. A competição, que terá 48 seleções, será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

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