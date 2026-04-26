Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de abril de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: João Pedro em ação pelo Chelsea contra o Leeds, adversário deste domingo (26)
Foto: Adrian Dennis / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (26)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 7h30 | Fiorentina x Sassuolo | Disney+
  • 10h | Genoa x Como | Disney+
  • 13h | Torino x Inter de Milão | CazéTV e Disney+
  • 15h45 | Milan x Juventus | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 8h | Coventry City x Wrexham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 9h | Rayo Vallecano x Real Sociedad | Disney+
  • 11h15 | Real Oviedo x Elche | Disney+
  • 13h30 | Osasuna x Sevilla | Disney+
  • 16h | Villarreal x Celta | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 10h | Lorient x Strasbourg | CazéTV
  • 12h15 | Paris FC x Lille | CazéTV
  • 12h15 | Le Havre x Metz | CazéTV
  • 12h15 | Rennes x Nantes | CazéTV
  • 15h45 | Olympique de Marseille x Nice | CazéTV

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 10h30 | Stuttgart x Werder Bremen | Canal GOAT e OneFootball
  • 12h30 | Borussia Dortmund x Freiburg | Canal GOAT, Sportv e OneFootball

COPA DA INGLATERRA

  • 11h | Chelsea x Leeds United | ESPN e Disney+

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 11h30 | Arsenal (F) x Lyon (F) | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Galatasaray x Fenerbahçe | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 16h | Corinthians x Vasco | Globo e Premiere
  • 16h | Grêmio x Coritiba | Globo, ge tv e Premiere
  • 18h30 | RB Bragantino x Palmeiras | Premiere
  • 18h30 | Athletico-PR x Vitória | Premiere
  • 20h30 | Atlético-MG x Flamengo | Sportv e Premiere
  • 20h30 | Fluminense x Chapecoense | Record, CazéTV e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 16h | São Bernardo x Goiás | Globo, Sportv e Premiere
  • 18h | Ceará x Vila Nova | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
  • 18h | Operário-PR x Fortaleza | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
  • 20h30 | Criciúma x CRB | Xsports, SportyNet e Disney+
  • 20h30 | Atlético-GO x Avaí | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 11h | RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) | Uol
  • 16h | Mixto (F) x Fluminense (F) | Uol
