Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de abril de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (26)
CAMPEONATO ITALIANO
- 7h30 | Fiorentina x Sassuolo | Disney+
- 10h | Genoa x Como | Disney+
- 13h | Torino x Inter de Milão | CazéTV e Disney+
- 15h45 | Milan x Juventus | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 8h | Coventry City x Wrexham | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 9h | Rayo Vallecano x Real Sociedad | Disney+
- 11h15 | Real Oviedo x Elche | Disney+
- 13h30 | Osasuna x Sevilla | Disney+
- 16h | Villarreal x Celta | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 10h | Lorient x Strasbourg | CazéTV
- 12h15 | Paris FC x Lille | CazéTV
- 12h15 | Le Havre x Metz | CazéTV
- 12h15 | Rennes x Nantes | CazéTV
- 15h45 | Olympique de Marseille x Nice | CazéTV
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Stuttgart x Werder Bremen | Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 | Borussia Dortmund x Freiburg | Canal GOAT, Sportv e OneFootball
COPA DA INGLATERRA
- 11h | Chelsea x Leeds United | ESPN e Disney+
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 11h30 | Arsenal (F) x Lyon (F) | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Fenerbahçe | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 16h | Corinthians x Vasco | Globo e Premiere
- 16h | Grêmio x Coritiba | Globo, ge tv e Premiere
- 18h30 | RB Bragantino x Palmeiras | Premiere
- 18h30 | Athletico-PR x Vitória | Premiere
- 20h30 | Atlético-MG x Flamengo | Sportv e Premiere
- 20h30 | Fluminense x Chapecoense | Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | São Bernardo x Goiás | Globo, Sportv e Premiere
- 18h | Ceará x Vila Nova | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
- 18h | Operário-PR x Fortaleza | Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
- 20h30 | Criciúma x CRB | Xsports, SportyNet e Disney+
- 20h30 | Atlético-GO x Avaí | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
- 11h | RB Bragantino (F) x Cruzeiro (F) | Uol
- 16h | Mixto (F) x Fluminense (F) | Uol
