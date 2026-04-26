Corinthians x Vasco no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: As equipes que se enfrentaram na última final da Copa do Brasil, voltam a se encontrar neste domingo (26)
Foto: Marco Galvão/Agência Corinthians

Corinthians e Vasco da Gama se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (26), em partida válida pela 13ª rodada da competição. O jogo será às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x Vasco da Gama terá transmissão do Globo e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carillo, Breno Bidon e Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz

Vasco da Gama

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas, Andrés Gómez e David.Técnico: Renato Gaúcho

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Vasco da Gama

Data e hora: 26 de abril, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Assuntos Relacionados
Atlético-MG e Flamengo

Jogada

Atlético-MG x Flamengo no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Liuê Góis Há 25 minutos
Palmeiras

Jogada

RB Bragantino x Palmeiras no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Redação Há 30 minutos
Corinthians e Vasco

Jogada

Corinthians x Vasco no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Liuê Góis Há 35 minutos
estádio

Jogada

Copa do Mundo 2026: entenda os fusos e confira os horários dos jogos do Brasil

Competição terá início no dia 13 de junho

Redação Há 1 hora
Fortaleza está há quatro jogos sem perder

Jogada

Operário-PR x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada da Série B

Fernanda Alves Há 2 horas
João Pedro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 26 de abril de 2026

Liuê Góis Há 2 horas