Corinthians x Vasco no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 26 de abril
Corinthians e Vasco da Gama se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (26), em partida válida pela 13ª rodada da competição. O jogo será às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Corinthians x Vasco da Gama terá transmissão do Globo e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians
Kauê; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carillo, Breno Bidon e Garro; Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Vasco da Gama
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Rojas, Andrés Gómez e David.Técnico: Renato Gaúcho
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 26 de abril, às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo