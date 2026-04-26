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Atlético-MG x Flamengo no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 26 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético-MG e Flamengo disputarão partida válida pela 13ª rodada da Série A
Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (26), em partida válida pela 13ª rodada da competição. O jogo será às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão do Sportv e Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG 

Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa; Dudu e Cassierra. Técnico: Eduardo Dominguez

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Flamengo

Data e hora: 26 de abril, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

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