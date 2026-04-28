Vina fica fora dos dois próximos jogos do Ceará para melhorar parte física

O meia Vina foi retirado dos dois próximos jogos do Ceará para intensificar os treinamentos e melhorar a parte física. A decisão foi comunicada oficialmente pelo clube nesta terça-feira (28), preservando o camisa 29 dos confrontos contra o Maranhão (Copa do Nordeste) e Sport (Série B), que vão exigir viagens da delegação alvinegra.

A decisão foi tida como estratégica entre a comissão técnica e o Centro de Saúde e Performance (CESP). O jogador de 35 anos vai seguir na Capital para cumprir cronograma individualizado de treinos, com objetivo de garantir adaptações fisiológicas para suportar a alta densidade do calendário e atingir o pico de performance.

Um atualização será divulgada nesta quarta (29), quando a equipe entra em campo contra o Maranhão, às 21h30, no Castelão/MA, pelo Nordestão. Depois disso, o Vovô enfrenta o Sport no domingo (3), às 18h, na Ilha do Retiro, pela Série B.

O contrato de Vina é até o fim de 2026. Na temporada, disputou 15, com sete gols e quatro assistências.