Com Itapipoca classificado, Série B do Cearense ganha emoção por outras vagas; veja resultados
Garoto Travesso avança com duas rodadas de antecedência; demais equipes seguem na briga por classificação e contra o rebaixamento
O Itapipoca alcançou, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase da Série B do Campeonato Cearense. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Crateús, neste domingo (26), no Estádio Perilão.
Com o resultado, o Garoto Travesso chegou aos 15 pontos em seis jogos, somando cinco vitórias e apenas uma derrota. O gol da vitória foi marcado pelo meia Marllon, logo aos três minutos do segundo tempo, após aproveitar bola jogada na grande área.
A campanha sólida garante não só a classificação, mas também mantém a equipe na briga direta pela liderança do grupo. Caso termine em primeiro lugar, o Itapipoca avança direto para a semifinal; se ficar em segundo, disputará as quartas de final.
Enquanto isso, a disputa pelas demais vagas segue aberta. No Grupo B, Guarany de Sobral, Caucaia e o próprio Crateús brigam por duas posições restantes.
VERDÃO NO QUASE
No Grupo A, o Icasa desperdiçou a chance de assumir a liderança ao ser derrotado em casa por 1 a 0 pelo Cariri, no sábado (25). Com o resultado, o Verdão permanece na segunda colocação, com 10 pontos, atrás do líder Crato, que soma 12.
Já o Cariri ganhou fôlego na competição, chegando aos sete pontos e entrando na briga por classificação e se afastando do rebaixamento.
LEÃO ENTRE O REBAIXAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO
Outro confronto importante envolveu o Guarani de Juazeiro, que empatou em 1 a 1 com o Crato. A equipe buscava se afastar da zona do quadrangular do rebaixamento, mas somou apenas um ponto.
O gol de empate veio em cobrança de pênalti convertida por Kaká. Com isso, o Leão do Mercado ocupa a quarta posição do grupo, com cinco pontos, ainda ameaçado na parte inferior da tabela.
RESULTADOS DA 7ª RODADA:
- Guarany de Sobral 2 x 1 Atlético Cearense
- Icasa 0 x 1 Cariri
- Itapipoca 1 x 0 Crateús
- Guarani de Juazeiro 1 x 1 Crato
PRÓXIMA RODADA:
- Atlético Cearense x Crateús – quarta (29/04), às 15h
- Caucaia x Guarany de Sobral – sábado (02/05), às 16h
- Cariri x Crato – sábado (02/05), às 17h
- Barbalha x Icasa – domingo (03/05), às 16h