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4ª rodada da Série D: Ferroviário e Iguatu vencem diante de seus adversários cearenses

Os confrontos movimentaram a última divisão nacional neste fim de semana

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 12:02)
Jogada
Legenda: O Ferroviário venceu o Atlético (CE) por 2 a 0
Foto: Davi Rocha/ Ferroviário

Os confrontos entre os cearenses movimentaram a 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Os cinco representantes do estado entraram em campo, com destaque para os duelos locais entre Atlético Cearense x Ferroviário e Iguatu x Maracanã.

No Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário levou a melhor sobre o Atlético Cearense e venceu por 2 a 0. Já no Centro-Sul do estado, o Iguatu superou o Maracanã por 1 a 0.

Fora de casa, em Teresina, o Tirol empatou sem gols com o Fluminense (PI), no Estádio Lindolfo Monteiro.

PEIXE VOLTANDO A VENCER

O Ferroviário não encontrou dificuldades para conquistar os três pontos diante do Atlético Cearense. Jogando no PV, o Tubarão da Barra abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Thálisson, aos 21 minutos.

Na etapa final, Ciel ampliou o marcador. O atacante subiu mais alto que a defesa adversária após cruzamento na área e marcou. Esse foi o seu segundo gol desde o retorno ao clube.

A derrota marcou o primeiro revés do Atlético Cearense na competição, após três empates nas rodadas iniciais.

Na próxima rodada do Grupo A7, as equipes voltam a campo em casa. A Águia enfrenta o Fluminense (PI), no sábado (2), às 16. Enquanto o time coral encara o Piauí no domingo (3), às 17h.

CORUJA NA LANTERNA

O Tirol continua sem vencer na Série D. A equipe somou seu segundo ponto ao empatar em 0 a 0 com o Fluminense (PI).

Com dois pontos em quatro jogos, o time ocupa a última colocação do Grupo A7. Na próxima rodada, o Tirol volta ao Piauí para enfrentar o Altos, no Estádio Albertão, no sábado (2), às 16h.

AZULÃO NA LIDERANÇA

Assumindo a liderança do Grupo A6, o Iguatu fez o dever de casa ao vencer o Maracanã. O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo, quando o zagueiro Wagner Vidal marcou e garantiu o triunfo da equipe do Centro-Sul.

Com o resultado, o Iguatu chegou aos 10 pontos e segue invicto na competição. Na próxima rodada, o time viaja até São Luís, onde enfrenta o Moto Club no sábado (2), às 17h.

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