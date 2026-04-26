Mozart defende Bruno Ferreira após falha contra Vila Nova: 'é o titular da posição'
O Vovô empatou em 3 a 3, neste domingo (26), na Arena Castelão
O técnico Mozart, do Ceará, defendeu o goleiro Bruno Ferreira após o empate por 3 a 3 contra o Vila Nova, neste domingo (26) na Arena Castelão. Em coletiva de imprensa, o técnico alvinegro ressaltou o arqueiro é o titular da posição, apesar da falha no jogo da Série B do Brasileiro.
"Eu tento analisar de maneira mais fria, dois dias atrás o Bruno foi determinante para o nosso resultado, por manter a eliminatória aberta (contra o Atlético-MG na Copa do Brasil), fez três defesas bem importantes para nós. Como treinador, tento analisar de forma mais fria. Erro técnico, individual, eu não comento, faz parte do jogo. Só vai errar quem está lá dentro. Vocês nas cabines ou eu do lado de fora nunca vou errar, então o erro faz parte. E o Bruno tem experiência e a nossa confiança suficiente pra reagir a uma falha, que faz parte do jogo", afirmou.
Com o resultado, o Vovô garantiu 10 pontos na tabela, mas caiu para a 6ª posição. O Vila, no entanto, é o líder, com 12.
O próximo compromisso alvinegro pela 2ª divisão nacional é domingo (3), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h (de Brasília). Antes, no entanto, entra em campo na quarta-feira (29), às 21h30, diante do Maranhão, no Castelão/MA, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.