Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de abril de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:18)
Jogada
Legenda: O meia português Bruno Fernandes é a principal estrela do Manchester United
Foto: Oli Scarff / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (27) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (27)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Cagliari x Atalanta | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Lazio x Udinese | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Fatih Karagumruk | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Manchester United x Brentford | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Espanyol x Levante | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Gil Vicente x Casa Pia | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 18h | América-MG (F) x São Paulo (F) | N Sports
  • 20h | Palmeiras (F) x Santos (F) | ge tv e Sportv
  • 21h | Atlético-MG (F) x Botafogo (F) | TV Brasil

SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 19h | Athletic-MG x Náutico | ESPN e Disney+
