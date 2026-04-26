Maracanã faz BO e denuncia cantos homofóbicos em jogo contra Iguatu

A diretoria do Maracanã realizou um boletim de ocorrência (BO), neste sábado (25), denunciando cantos homofóbicos proferidos contra o atacante Testinha durante jogo da Série D do Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Morenão/CE, em Iguatu, e teve vitória dos donos da casa por 1 a 0.

Através de uma nota nas redes sociais, o clube de Maracanaú declarou que “o uso de termos homofóbicos não é apenas uma ‘provocação de jogo’ ou parte do ‘folclore do futebol. É uma forma de violência psicológica que visa desumanizar o atleta e reforçar estigmas prejudiciais. Quando uma multidão entoa gritos discriminatórios, ela não atinge apenas o jogador em campo, mas toda uma comunidade que luta pelo direito de existir e ocupar espaços”. A publicação tinha o vídeo da ação.

As ofensas discriminatórias se intensificaram nas arquibancadas no momento da substituição do atleta no 2º tempo. Assim, as partes registraram o BO em uma delegacia da mesma cidade, que foi assinado pelo atleta. Vale ressaltar que o documento aponta que não existiram agressões físicas.

Situação na Série D

O Maracanã está na vice-liderança do Grupo A6 da Série D, com sete pontos. O Iguatu é o líder, com 10. Pelo regulamento, os quatro melhores da chave, que tem seis participantes, avançam de fase.

No próximo sábado (2), o Iguatu visita o Moto Club, às 16h (de Brasília), no Castelão/MA. Já o Maracanã entra em campo no domingo (3), no mesmo estádio, às 17h, diante do Sampaio Corrêa.