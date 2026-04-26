Operário-PR x Fortaleza pela Série B: acompanhe ao vivo

Partida é válida pela 6ª rodada da 2ª divisão nacional

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:23)
Jogada
Legenda: Fortaleza está há quatro jogos sem perder
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza terá o primeiro duelo inédito na Série B. A equipe viajou até Ponta Grossa-PR, para enfrentar o Operário-PR, jogo válido pela 6ª rodada da Série B, no Estádio Germano Kruger, neste domingo (26), a partir das 18h.

Acompanhe ao vivo

ESCALAÇÕES

  • Operário-PR: Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Edwin Torres, Pablo e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes
  • Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | OPERÁRIO-PR X FORTALEZA

  • Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR
  • Data: 26/04/26 (domingo)
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Assistente 2: Hugo Savio Xavier Correa (GO)
  • Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)
  • VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
