Operário-PR x Fortaleza pela Série B: acompanhe ao vivo
Partida é válida pela 6ª rodada da 2ª divisão nacional
(Atualizado às 17:23)
O Fortaleza terá o primeiro duelo inédito na Série B. A equipe viajou até Ponta Grossa-PR, para enfrentar o Operário-PR, jogo válido pela 6ª rodada da Série B, no Estádio Germano Kruger, neste domingo (26), a partir das 18h.
ESCALAÇÕES
- Operário-PR: Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Edwin Torres, Pablo e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes
- Fortaleza: Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
FICHA TÉCNICA | OPERÁRIO-PR X FORTALEZA
- Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR
- Data: 26/04/26 (domingo)
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO)
- Assistente 2: Hugo Savio Xavier Correa (GO)
- Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)
- VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
