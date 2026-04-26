Floresta vence Botafogo-PB fora de casa, segue invicto na Série C e sobe para 4ª posição

O time alviverde conquistou o resultado positivo neste sábado (25)

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:07)
Legenda: O atacante Garraty abriu o placar na vitória do Floresta contra o Botafogo-PB
Foto: Lenilson Santos / Floresta

O Floresta venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, neste sábado (25), no estádio Almeidão, em João Pessoa/PB, pela 4ª rodada da Série C do Brasileiro. Assim, o Lobo da Vila Manoel Sátiro manteve a invencibilidade na competição nacional e ainda subiu para a 4ª colocação, agora com oito pontos.

O salto na classificação fez ultrapassar o próprio Botafogo-PB, que caiu para a 6ª posição, com seis.

Em campo, o time alviverde surpreendeu e abriu o placar logo aos sete do 1º tempo, com arrancada de Daniel Troiano, que concedeu assistência para Garraty marcar: 1 a 0. Os donos da casa responderam no minuto seguinte, com Nenê infiltrando na área e chutando forte para deixar tudo igual. Na etapa final, aos 43, o Verdão mostrou força mais uma vez e cravou a vitória com Eliandro.

Próxima rodada

Em alta, os comandos de Leston Júnior voltam a campo na próxima segunda-feira (4), quando encaram o Maranhão, às 20h, no Domingão, em Horizonte, pela 5ª rodada da Série C. Já o Botafogo-PB enfrenta o Paysandu no domingo (3), às 19h, no Curuzu/PA - antes, no entanto, o Belo tem confronto pela Copa do Nordeste, diante do Fluminense-PI, quarta (29), às 21h30, no Almeidão.

