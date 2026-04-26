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Ceará x Vila Nova pela Série B: acompanhe ao vivo

Os times se enfrentam na Arena Castelão neste domingo (26)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:25)
Jogada
Legenda: A Arena Castelão é a casa do Ceará na Série B de 2026
Foto: Kid Júnior / SVM

Ceará e Vila Nova se enfrentam neste domingo (26) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 6ª rodada. O jogo será às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vovô busca se recuperar depois de perder para o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (23). Na 2ª divisão, ainda está invicto, na 3ª posição, com duas vitórias e três empates em cinco jogos.

Acompanhe ao vivo

ESCALAÇÕES

  • Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sanchez; Zanocelo, Lucas Lima e Melk; Matheus Araújo, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
  • Vila Nova: Helton Leite; Elias, Thiago Pagnussat, Caio Marcelo e Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva. Técnico: Guto Ferreira.

CEARÁ X VILA NOVA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 6ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 26/04/2026 (domingo)
  • Horário: 18h (de Brasília)
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