Ceará x Vila Nova pela Série B: acompanhe ao vivo
Os times se enfrentam na Arena Castelão neste domingo (26)
Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:25)
Ceará e Vila Nova se enfrentam neste domingo (26) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 6ª rodada. O jogo será às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vovô busca se recuperar depois de perder para o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (23). Na 2ª divisão, ainda está invicto, na 3ª posição, com duas vitórias e três empates em cinco jogos.
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ESCALAÇÕES
- Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sanchez; Zanocelo, Lucas Lima e Melk; Matheus Araújo, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
- Vila Nova: Helton Leite; Elias, Thiago Pagnussat, Caio Marcelo e Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva. Técnico: Guto Ferreira.
CEARÁ X VILA NOVA | FICHA TÉCNICA
- Competição: 6ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 26/04/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)
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