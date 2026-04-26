Ceará x Vila Nova pela Série B: acompanhe ao vivo

Ceará e Vila Nova se enfrentam neste domingo (26) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 6ª rodada. O jogo será às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Vovô busca se recuperar depois de perder para o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira (23). Na 2ª divisão, ainda está invicto, na 3ª posição, com duas vitórias e três empates em cinco jogos.

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ESCALAÇÕES

Ceará : Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sanchez; Zanocelo, Lucas Lima e Melk; Matheus Araújo, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico : Mozart.

: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sanchez; Zanocelo, Lucas Lima e Melk; Matheus Araújo, Fernandinho e Wendel Silva. : Mozart. Vila Nova: Helton Leite; Elias, Thiago Pagnussat, Caio Marcelo e Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Ryan, Janderson e Rafa Silva. Técnico: Guto Ferreira.

CEARÁ X VILA NOVA | FICHA TÉCNICA