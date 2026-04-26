Thiago Carpini avalia empate do Fortaleza: 'nós entendemos o que é jogar a Série B'

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, avaliou o empate sem gols com o Operário-PR como positivo neste domingo (26). O comandante tricolor pontuou que o time entendeu como atuar na Série B, engatando agora cinco jogos de invencibilidade no torneio, com três vitórias e dois empates.

"O acesso é uma coisa gradativa, a gente precisa e tem evoluído a cada jogo. Acho que a questão defensiva funcionou bem. Jogar aqui é muito difícil, e a gente não deixou que o adversário criasse tantas chances, estávamos preparados para isso. Eu acho que a tônica seria diferente se a gente abre o placar no 1º tempo, o jogo seria outro, mas no 2º tempo não tivemos o controle. A avaliação é positiva porque acho que nós entendemos o que é jogar a Série B, era um desafio meu com o Fortaleza, de saber jogar a competição. Já são quatro jogos de invencibilidade, e pontuar fora é importante, ainda mais aqui, que é muito difícil", afirmou.

Na tabela, o Leão é o vice-líder da competição, com 11 pontos. O líder é o Vila Nova, com 12. O próximo compromisso tricolor pela 2ª divisão nacional é sábado (2), quando recebe o Goiás, na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília). Antes, no entanto, entra em campo na quarta-feira (29), às 21h30, diante do Sport, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.