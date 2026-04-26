Com brilho de Vinicius Silvestre, Fortaleza empata com o Operário pela Série B

O Fortaleza empatou com o Operário por 0 a 0 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), em jogo válido pela sexta rodada da Série B 2026. A ocasião marcou o 1° confronto na história entre as equipes. O destaque da partida vai para o goleiro tricolor Vinicius Silvestre, exigido durante todas as etapas do jogo.

PRÓXIMO JOGO

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (29) às 21h30, para enfrentar o Sport, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. O tricolor está fora da zona de classificação e precisa vencer se quiser ter chances de passar para a próxima fase da competição.

COMO FOI O JOGO

A etapa inicial da partida foi marcada por um jogo aberto, com posse de bola que foi alternada entre as duas equipes, assim como as chances de gol.

O primeiro lance de perigo veio logo aos 2 minutos. Em ataque comandado por Pochettino, que conduziu a bola até o limite do campo, tem o cruzamento defendido pelo goleiro Vagner, que consegue se recuperar a tempo para defender o rebote de Mucuri.

A primeira grande chance do Operário foi em falta cometida na entrada da grande área pelo volante Ryan no jogador Doka. Apesar de boa cobrança, o goleiro Vinicius Silvestre conseguiu defender sem dificuldades.

O jogo seguiu com novas chegadas do Fantasma à defesa leonina. Em contra-ataque, Edwin Torres toca pra trás onde encontrou sua dupla de ataque, Pablo, que chegou pelas costas da defesa tricolor e finalizou sozinho, mas atingiu a rede pelo lado de fora.

Em chute longo do Pochettino aos 27 minutos, o camisa 7 'limpou' a jogada cortando a bola para o meio e chutou de fora da grande área, atingindo o topo da rede. Em seguida o atacante tricolor Luiz Fernando fez o mesmo, mas teve seu chute bloqueado pelos zagueiros do time da casa.

Aos 35 minutos, O capitão Boschilia cobrou falta na lateral da grande área, obrigando o goleiro tricolor a espalmar a bola para o escanteio.

O Leão respondeu rápido, em jogada onde Mucuri conduz a marcação de dois defensores e toca com o calcanhar, deixando Pierre livre para cruzar para Miritello, que livre, perdeu um gol inacreditável dentro da pequena área. O bandeirinha sinaliza o impedimento em seguida.

O tricolor continuou no ataque. Luiz Fernando finalizou, mas foi bloqueado pela zaga do Fantasma. No rebote, Miritello desperdiça mais uma chance, onde a bola também explode na defesa.

Ainda nos acréscimos, a equipe do Operário pediu pênalti, em lance onde a bola toca no braço do zagueiro tricolor Brítez, mas a arbitragem não considerou penalidade.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início da segunda etapa, a situação se inverte com o Fortaleza pedindo pênalti em lance quase idêntico ao que encerrou o primeiro tempo, mas foi marcado impedimento no lance.

O Fantasma pressionou no retorno da partida, forçando três escanteios seguidos e obrigando o goleiro tricolor a intervir em todos os lances. Na sobra do último escanteio, a equipe da casa finalizou fora da grande área, ao qual Vinicius defendeu mais uma vez. O Leão ligou um contra-ataque com Pochettino e Miritello, que acabou por isolar a bola na arquibancada.

O jogo segue com chances para ambos os lados, mas com maior pressão do time da casa. Em jogada de transição do Operário a bola quase alcança os pés de Pablo na pequena área, mas Sasha tira no último instante para escanteio.

Em nova chance para o Fantasma, aos 33 minutos, Pablo domina a bola, a conduz para o centro e finaliza, que passa raspando pela trave do goleiro tricolor. O Fortaleza responde na sequência, com um passe de Pochettino que quebrou as linhas defensivas e encontrou Vitinho, que finalizou no lado de fora na rede.

Em novo lance o Operário apertou a marcação e forçou a falha do volante Ryan, roubando a bola no setor defensivo do Fortaleza e conduzindo o ataque para o ponta-direita Berto, que finalizou pra fora.

Nos acréscimos mais uma chance da equipe da casa, onde Neto Paraíba finaliza de primeira, obrigando Vinicius Silvestre a fazer outra grande defesa. Jogo finalizado, empate sem gols entre cearenses e paranaenses na Série B.