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Ceará pode ter novo desfalque contra o Maranhão na Copa do Nordeste

Vozão decide vaga no mata-mata do Nordestão nesta quarta-feira

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
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Depois de perder Luiz Otávio e Richard por conta de lesão, o Ceará pode ter um novo desfalque para a próxima partida, contra o Maranhão, pela Copa do Nordeste. O centroavante Wendel Silva deve ser mais uma baixa no time do Vozão.

O camisa 9 do Vovô sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vila Nova, no último domingo (26), pela sexta rodada da Série B do Brasileirão 2026. Ele foi substituído por Lucca.

O camisa 99 deve, inclusive, ser o titular no comando do ataque alvinegro contra o Maranhão. Ele voltou a atuar justamente contra o Vila Nova após algumas semanas afastado dos gramados por conta de uma lesão no ombro.

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