Sem Vina e Wendel Silva, Ceará viaja para decisão na Copa do Nordeste

O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira (28) com 22 jogadores para a partida contra o Maranhão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2026. Os principais desfalques são o meia-atacante Vina e o centroavante Wendel Silva.

Vina foi cortado da relação dos dois próximos jogos do Ceará, contra Maranhão e Sport. Ele seguirá em solo cearense para cumprir um cronograma individualizado de força e acúmulo de carga para atingir o nível ideal.

Já Wendel Silva sofreu uma lesão muscular na coxa na partida contra o Vila Nova, no último fim de semana. Além de Vina e Wendel, seguem de fora Richard e Luiz Otávio, lesionados, e Matheusinho, fora por opção técnica pelo quarto jogo consecutivo.

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Goleiros: Bruno Ferreira e Gustavo Martins

Laterais: Alex Silva, Rafael Ramos, Fernando e Sánchez

Zagueiros: Luizão, Júlio César, Eder

Volantes: João Gabriel, Zanocelo, Richardson, Dieguinho e Lucas Lima

Meias: Melk, Alano e Matheus Araújo

Atacantes: Giulio, Lucca, Gustavo Prado, Fernandinho e Pedro Henrique

Maranhão e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela última rodada da fase de grupos do Nordestão. O Vovô busca a vitória para confirmar a classificação para o mata-mata.