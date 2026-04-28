Balanço financeiro do Fortaleza aponta prejuízo de R$ 120 milhões após alto investimento no elenco

O Fortaleza divulgou o balanço financeiro referente à temporada de 2025 e os números evidenciam um cenário de alto investimento aliado a um retorno esportivo abaixo do esperado. O clube registrou prejuízo líquido de R$ 120,1 milhões, reflexo direto da política agressiva de contratações para a Série A e da manutenção do elenco do ano anterior.

O documento detalha que o custo entre contratações e gastos esportivos atingiu R$ 327,2 milhões no período, com forte impacto da folha salarial e encargos, que somaram R$ 112,6 milhões. Outro ponto relevante foi o pagamento de direitos de imagem, que chegou a R$ 63,6 milhões. Além disso, a amortização de direitos de atletas representou R$ 72,1 milhões, enquanto multas rescisórias adicionaram mais R$ 12,6 milhões às despesas. Na prática, o Fortaleza tinha uma folha salarial de 14 milhões por mês.

A combinação desses fatores ajuda a explicar o desequilíbrio nas contas, especialmente diante de uma temporada em que o Fortaleza foi rebaixado para a Série B.

Plano de readequação para 2026

No documento, a SAF já disse que iniciou um processo de readequação financeira visando maior sustentabilidade em 2026. A estratégia passa, principalmente, pela geração de caixa por meio da venda de atletas.

Nos primeiros meses do ano, o clube concretizou negociações importantes. O atacante José Herrera foi vendido ao Red Bull Bragantino por R$ 24,3 milhões, enquanto Adam Bareiro foi negociado com o Boca Juniors por R$ 18,5 milhões. Breno Henrique seguiu para o Coritiba em uma transação de R$ 14,7 milhões, e Moisés Vieira foi vendido ao Santos Futebol Clube por R$ 9,8 milhões.

A expectativa da diretoria é que esse movimento de ajustes, aliado a um maior controle de gastos, permita ao clube equilibrar suas finanças sem comprometer a competitividade esportiva. O desafio, no entanto, será encontrar o ponto ideal entre investimento e desempenho, evitando que o alto custo do elenco volte a pesar nas contas sem o retorno esperado dentro de campo.

BALANÇO DO CLUBE:

Gastos com futebol disparam. O documento aponta que o custo das atividades sociais e esportivas atingiu a marca de R$ 327,2 milhões em 2025. Entre os principais gastos que pressionaram as contas do Leão, destacam-se:

Salários e encargos: R$ 112,6 milhões.

Direito de imagem: R$ 63,6 milhões.

Amortização de direitos de atletas: R$ 72,1 milhões.

Multas rescisórias: R$ 12,6 milhões.

VENDAS EM 2026: