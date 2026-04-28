Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Balanço financeiro do Fortaleza aponta prejuízo de R$ 120 milhões após alto investimento no elenco

Tricolor tinha uma folha salarial de 14 milhões por mês em 2025

Escrito por
João Bandeira Neto joao.bandeira@svm.com.br
(Atualizado às 10:58)
Jogada
Legenda: SAF já disse que iniciou um processo de readequação financeira visando maior sustentabilidade em 2026
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou o balanço financeiro referente à temporada de 2025 e os números evidenciam um cenário de alto investimento aliado a um retorno esportivo abaixo do esperado. O clube registrou prejuízo líquido de R$ 120,1 milhões, reflexo direto da política agressiva de contratações para a Série A e da manutenção do elenco do ano anterior.

O documento detalha que o custo entre contratações e gastos esportivos atingiu R$ 327,2 milhões no período, com forte impacto da folha salarial e encargos, que somaram R$ 112,6 milhões. Outro ponto relevante foi o pagamento de direitos de imagem, que chegou a R$ 63,6 milhões. Além disso, a amortização de direitos de atletas representou R$ 72,1 milhões, enquanto multas rescisórias adicionaram mais R$ 12,6 milhões às despesas. Na prática, o Fortaleza tinha uma folha salarial de 14 milhões por mês.

A combinação desses fatores ajuda a explicar o desequilíbrio nas contas, especialmente diante de uma temporada em que o Fortaleza foi rebaixado para a Série B.

Plano de readequação para 2026

No documento, a SAF já disse que iniciou um processo de readequação financeira visando maior sustentabilidade em 2026. A estratégia passa, principalmente, pela geração de caixa por meio da venda de atletas.

Nos primeiros meses do ano, o clube concretizou negociações importantes. O atacante José Herrera foi vendido ao Red Bull Bragantino por R$ 24,3 milhões, enquanto Adam Bareiro foi negociado com o Boca Juniors por R$ 18,5 milhões. Breno Henrique seguiu para o Coritiba em uma transação de R$ 14,7 milhões, e Moisés Vieira foi vendido ao Santos Futebol Clube por R$ 9,8 milhões.

A expectativa da diretoria é que esse movimento de ajustes, aliado a um maior controle de gastos, permita ao clube equilibrar suas finanças sem comprometer a competitividade esportiva. O desafio, no entanto, será encontrar o ponto ideal entre investimento e desempenho, evitando que o alto custo do elenco volte a pesar nas contas sem o retorno esperado dentro de campo.

BALANÇO DO CLUBE:

Gastos com futebol disparam. O documento aponta que o custo das atividades sociais e esportivas atingiu a marca de R$ 327,2 milhões em 2025. Entre os principais gastos que pressionaram as contas do Leão, destacam-se:

  • Salários e encargos: R$ 112,6 milhões.
  • Direito de imagem: R$ 63,6 milhões.
  • Amortização de direitos de atletas: R$ 72,1 milhões.
  • Multas rescisórias: R$ 12,6 milhões.

VENDAS EM 2026:

  • José Maria Herrera Ares: vendido ao Red Bull Bragantino por R$ 24,3 milhões.
  • Adam Fernando Bareiro Gamarra: vendido ao Boca Juniors por R$ 18,5 milhões.
  • Breno Henrique: vendido ao Coritiba por R$ 14,7 milhões.
  • Moisés Vieira: vendido ao Santos por R$ 9,8 milhões.

 

imagem mostra fortaleza

Jogada

Balanço financeiro do Fortaleza aponta prejuízo de R$ 120 milhões após alto investimento no elenco

Tricolor tinha uma folha salarial de 14 milhões por mês em 2025

João Bandeira Neto Há 34 minutos
video

Jogada

Vinícius Silvestre: titular ou não no Fortaleza | Jogada do Leão; vídeo

Goleiro foi decisivo no empate do Leão na última rodada da Série B

Fernanda Alves Há 2 horas
Neymar

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026

Liuê Góis Há 2 horas
ok

Jogada

O Mundo é uma Copa #2: Seleção Brasileira tem blusa inspirada em Nossa Senhora

A fé ajudou no título canarinho da Copa do Mundo de 1958

Alexandre Mota 28 de Abril de 2026
Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro x Boca Juniors na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta terça-feira, 28 de abril

Liuê Góis 28 de Abril de 2026

Jogada

Mais de um time inteiro: Veja jogadores que ficarão fora da Copa do Mundo por lesão

14 jogadores que estariam na lista de convocados de suas seleções se lesionaram e perderão o Mundial em junho

Vladimir Marques 27 de Abril de 2026