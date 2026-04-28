Cruzeiro x Boca Juniors na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (28), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D. O jogo será às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Cruzeiro x Boca Juniors terá transmissão do Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro

Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

Boca Juniors

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel.Técnico: Claudio Ubeda

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Boca Juniors

Data e hora: 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte