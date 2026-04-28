Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cruzeiro x Boca Juniors na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta terça-feira, 28 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cruzeiro recebe o Boca Juniors na Libertadores
Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (28), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D. O jogo será às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Cruzeiro x Boca Juniors terá transmissão do Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro 

Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

Boca Juniors

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel.Técnico: Claudio Ubeda

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Boca Juniors

Data e hora: 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Assuntos Relacionados
Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro x Boca Juniors na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta terça-feira, 28 de abril

Liuê Góis Há 21 minutos

Jogada

Mais de um time inteiro: Veja jogadores que ficarão fora da Copa do Mundo por lesão

14 jogadores que estariam na lista de convocados de suas seleções se lesionaram e perderão o Mundial em junho

Vladimir Marques 27 de Abril de 2026
vídeo

Jogada

Ceará pode ter novo desfalque contra o Maranhão na Copa do Nordeste

Vozão decide vaga no mata-mata do Nordestão nesta quarta-feira

Daniel Farias 27 de Abril de 2026
Ferroviário

Jogada

4ª rodada da Série D: Ferroviário e Iguatu vencem diante de seus adversários cearenses

Os confrontos movimentaram a última divisão nacional neste fim de semana

Liuê Góis 27 de Abril de 2026

Jogada

Real Madrid confirma lesão de Mbappé na coxa esquerda

Participação do atacante na Copa do Mundo de 2026 não está, a princípio, comprometida

Redação 27 de Abril de 2026
Itapipoca

Jogada

Com Itapipoca classificado, Série B do Cearense ganha emoção por outras vagas; veja resultados

Garoto Travesso avança com duas rodadas de antecedência; demais equipes seguem na briga por classificação e contra o rebaixamento

Liuê Góis 27 de Abril de 2026