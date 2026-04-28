Cruzeiro x Boca Juniors na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta terça-feira, 28 de abril
Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (28), em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D. O jogo será às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Cruzeiro x Boca Juniors terá transmissão do Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro
Matheus Cunha; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
Boca Juniors
Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa e Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado e Aranda; Bareiro e Merentiel.Técnico: Claudio Ubeda
FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Boca Juniors
Data e hora: 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte