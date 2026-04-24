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Mais de um time inteiro: Veja jogadores que ficarão fora da Copa do Mundo por lesão

13 jogadores que estariam na lista de convocados de suas seleções se lesionaram e perderão o Mundial em junho

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
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Legenda: Hugo Ekitike é um dos destaques da seleção francesa que está fora da Copa do Mundo
Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Quanto mais se aproxima da Copa do Mundo 2026, mais crítico é o risco de lesão para os jogadores que continuam em atividade por seus clubes. A tensão aumenta a cada dia antes da abertura do Mundial no dia 11 de junho, com o medo de lesão por parte dos atletas se tornando nítido. E infelizmente, o temor se tornou realidade para muitos destaques de suas seleções: mais de um time inteiro de destaques já está fora da Copa do Mundo 2026. Até o momento, são 13 jogadores que desfalcarão suas seleções.

A lista vai de craques mundiais como Ekitike (França), Rodrygo (Brasil), Gnabry (Alemanha) e Gvardiol (Croácia), a atletas importantes para suas seleções que seriam nome certo nas convocações.

Legenda: O brasileiro Rodrygo teve séria lesão pelo Real Madrid e está fora da Copa do Mundo
Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

Veja lista de jogadores que estão fora da Copa do Mundo por lesão

Ekitike (França) – Lesão no tendão de Aquiles
Rodrygo (Brasil) – Ruptura do ligamento cruzado anterior da perna direita
Samu (Espanha) – Ruptura do ligamento cruzado do joelho direito
Gnabry (Alemanha) – Lesão no adutor da coxa direita
Gvardiol (Croácia) – Fratura na perna direita
Jack Grealish (Inglaterra) – Fratura no pé esquerdo
Cristian Romero (Argentina) – Lesão no ligamento cruzado do joelho direito
Panichelli (Argentina) – Ruptura do ligamento cruzado do joelho direito
Juan Foyth (Argentina) – Ruptura do tendão de Aquiles
Valentín Carboni (Argentina) – Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito
Minamino (Japão) – Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
Salisu (Gana) – Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
Luis Malagón (México) – Ruptura do tendão de Aquiles

Legenda: Serge Gnabry é um dos destaques da Alemanha e está fora da Copa
Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Dois em risco

A semana foi de tensão para dois atacantes: o brasileiro Estêvão e o espanhol Lamine Yamal. Ambos sofreram lesões e correm risco de ficar fora da Copa do Mundo. Ambos correrão contra o tempo para se recuperarem no limite para o início da competição.

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