Sport pretende usar time alternativo contra o Fortaleza, diz treinador

Em entrevista coletiva pós-jogo contra o Novorizontino, no último sábado (25), o técnico Márcio Goiano afirmou que a equipe pode utilizar um time alternativo para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (29).

“É um jogo importante, em função da Copa do Nordeste. É um adversário difícil, nós sabemos. É um adversário que precisa do resultado no grupo deles. Até o momento, se a gente for olhar a classificação, é um adversário que precisa. Podemos ter mudanças, sim, para esse jogo contra o Fortaleza. E aí também temos que fazer uma boa programação para os atletas que, de repente, vão ficar para o próximo jogo do final de semana.”

Com as energias da equipe pernambucana poupadas nesse duelo, os titulares retornam para o confronto do próximo domingo (3), diante do Ceará, pela Série B. O Rubro-Negro aposta suas fichas em retornar à elite do futebol brasileiro, assim como o Leão do Pici.

MOMENTOS DISTINTOS ENTRE OS LEÕES

A partida que encerra a primeira fase da competição acontece nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Arena Castelão. O Tricolor precisa vencer para voltar à zona de classificação às quartas de final.

O time leonino possui a mesma pontuação de ABC e Retrô, mas perde nos critérios de desempate, como saldo de gols e gols marcados. Essa diferença terá que ser tirada para que não haja necessidade de torcer por tropeços dos adversários.

Por outro lado, o Sport já está classificado de forma antecipada. O Leão da Ilha venceu todos os seus jogos e garantiu a primeira colocação do grupo, mesmo faltando a última rodada.

EX-CAMPEÃO PELO TRICOLOR

Recém efetivado no cargo de treinador, Márcio Goiano ainda não perdeu no comando dos pernambucanos. São nove jogos, com seis vitórias e três empates.

Márcio foi jogador e, ainda na coletiva, lembrou sua passagem pelo Fortaleza, clube que defendeu em 2005, e enfatizou a grandeza da equipe. Ele também destacou a sequência de jogos, incluindo o embate contra o Ceará.