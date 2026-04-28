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Lisca é demitido do Botafogo-PB após derrota para o Floresta

O técnico ficou afastado da função por quase dois anos até 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:01)
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Legenda: Lisca foi campeão parabaiano com o Botafogo-PB em 2026
Foto: João Neto / Botafogo-PB

O técnico Lisca foi demitido do Botafogo-PB. A decisão da diretoria paraibana ocorre após a derrota da equipe para o Floresta por 2 a 1, em casa, no estádio Almeidão/PB, pela Série C do Brasileiro.

O comandante, que tem passagens pelo Ceará, participou de 16 jogos pelo Belo, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O aproveitamento geral do trabalho foi de 54,2%, com início positivo ao conquistar o título estadual. Já na Copa do Nordeste e na 3ª divisão, a equipe oscilou.

Vale ressaltar que Lisca ficou afastado da função por quase dois anos, retornando apenas em 2026. Para a vaga, a gestão anunciou a contratação de Marcelo Fernandes, ex-técnico da Ponte Preta.

O próximo compromisso do Botafogo-PB é quarta-feira (29), contra o Fluminense-PI, às 21h30, em casa, pelo Nordestão. Na 3ª posição do Grupo B, com cinco pontos, ainda tem chance de classificação ao mata-mata, mas depende uma combinação de resultados, pois apenas os dois melhores do chaveamento passam de fase.

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