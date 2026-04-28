Com Vina cortado e muitas ausências, como Mozart deve escalar o Ceará contra o Maranhão?
Vozão viajou nesta terça-feira para a última rodada da fase de grupos do Nordestão
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:16)
O meia-atacante Vina foi cortado da lista de relacionados do Ceará para as duas próximas partidas da temporada. Além dele, o clube tem outros três jogadores lesionados e outras peças não-relacionadas por opção do treinador Mozart.
Diante disso, o técnico pode fazer mudanças na escalação do Vozão para a partida contra o Maranhão, nesta quarta-feira (29), pela Copa do Nordeste. Assista ao novo vídeo do Jogada do Vozão e fique por dentro dos bastidores do Ceará.
> ASSISTA AO NOVO VÍDEO DO JOGADA DO VOZÃO <
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