Grêmio x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 2ª rodada da Série A
Grêmio x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Na estreia, o Imortal Tricolor perdeu para o Fluminense por 2x1 no Maracanã. Já o Glorioso, goleou o Cruzeiro por 4x0 no Nilton Santos e lidera a Série A.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Grêmio
Weverton, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Botafogo
Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
Arbitragem:
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).