Grêmio x Botafogo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:41)
Jogada
Legenda: O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (4) pela Série A
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio x Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4) às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na estreia, o Imortal Tricolor perdeu para o Fluminense por 2x1 no Maracanã. Já o Glorioso, goleou o Cruzeiro por 4x0 no Nilton Santos e lidera a Série A.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Grêmio 

Weverton, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Botafogo 

Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Arbitragem:

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP). 

