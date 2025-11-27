Deu liga! Aproveitamento de Palermo no Fortaleza é de Pré-Libertadores: Veja números
Desempenho do treinador argentino no Leão equivale ao do 7º colocado da Série A
Com a vitória do Fortaleza contra o Bragantino por 1x0 em Bragança Paulista pela 35ª rodada da Série A, o técnico Martín Palermo chegou a uma marca relevante no Leão: em 14 jogos, o treinador alcançou 52,4% de aproveitamento, equivalente à campanha de Pré-Libertadores.
O aproveitamento do treinador equivale ao do Fluminense, 7º colocado, também com 52,4%. E a 7ª colocação que o Flu ocupa dá uma vaga na Pré-Libertadores.
Ou seja, o técnico do Fortaleza tem um aproveitamento de Pré-Libertadores em 14 jogos, o que permitiu o time ainda sonhar com a permanência na Série A, agora 2 pontos de sair do Z4. São 22 pontos em 14 jogos, deixando o Leão com 37, apenas dois do 16º colocado, o Santos.
Veja também
Para efeito de comparação, antes de Palermo assumir, o aproveitamento do Fortaleza era de apenas 24,2% na Série A. O time estava em 19º com 15 pontos e 10 de sair do Z4.
Portanto, o trabalho do técnico argentino é muito bom, com 7 jogos de invencibilidade. E restando 3 jogos para o fim da Série A, faz o torcedor tricolor sonhar com a permanência.
Números de Palermo no Fortaleza
14 jogos
6 vitórias
4 empates
4 derrotas
Jogos de invencibilidade: 7
Gols marcados: 17
Gols sofridos: 19
52,4% de aproveitamento
Jogos do Fortaleza na Série A com Palermo