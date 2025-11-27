Deu liga! Aproveitamento de Palermo no Fortaleza é de Pré-Libertadores: Veja números

Com a vitória do Fortaleza contra o Bragantino por 1x0 em Bragança Paulista pela 35ª rodada da Série A, o técnico Martín Palermo chegou a uma marca relevante no Leão: em 14 jogos, o treinador alcançou 52,4% de aproveitamento, equivalente à campanha de Pré-Libertadores.

O aproveitamento do treinador equivale ao do Fluminense, 7º colocado, também com 52,4%. E a 7ª colocação que o Flu ocupa dá uma vaga na Pré-Libertadores.

Legenda: O aproveitamento de Palermo no Fortaleza é equivalente ao do Fluminense, 7º colocado Foto: Reprodução / srgoool

Ou seja, o técnico do Fortaleza tem um aproveitamento de Pré-Libertadores em 14 jogos, o que permitiu o time ainda sonhar com a permanência na Série A, agora 2 pontos de sair do Z4. São 22 pontos em 14 jogos, deixando o Leão com 37, apenas dois do 16º colocado, o Santos.

Para efeito de comparação, antes de Palermo assumir, o aproveitamento do Fortaleza era de apenas 24,2% na Série A. O time estava em 19º com 15 pontos e 10 de sair do Z4.

Portanto, o trabalho do técnico argentino é muito bom, com 7 jogos de invencibilidade. E restando 3 jogos para o fim da Série A, faz o torcedor tricolor sonhar com a permanência.

Números de Palermo no Fortaleza

14 jogos

6 vitórias

4 empates

4 derrotas

Jogos de invencibilidade: 7

Gols marcados: 17

Gols sofridos: 19

52,4% de aproveitamento

Jogos do Fortaleza na Série A com Palermo

Legenda: São 14 jogos com Palermo no Fortaleza, com 6 vitórias e 7 jogos de invencibilidade Foto: Reprodução / ogol



