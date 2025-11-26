RB Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na reta final do Brasileirão, o Fortaleza faz o terceiro confronto seguido como visitante. A equipe vai enfrentar o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela 36ª rodada da Série A.

O Massa Bruta perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na última rodada, no Maracanã, após uma sequência de três vitórias seguidas. Atualmente, o Braga está na 9ª colocação, com 45 pontos. A equipe tenta uma vaga na fase de grupos da Libertadores em 2026 e caso vença, sobe uma posição na tabela.

Leão do Pici venceu o Bahia por 3 a 2 na Arena Fonte Nova. Foi a segunda vitória como visitante na Série A. É o 18º colocado com 34 pontos e mantém uma sequência de seis jogos sem perder: duas vitórias e quatro empates. Conquistar os três pontos é o objetivo principal do Fortaleza, para tentar diminuir a distância para a primeira equipe fora do Z4 e sair da zona de rebaixamento. Já oLeão do PiciFoi aÉ oe mantém umaé o objetivo principal do Fortaleza, para tentarpara a primeira equipee sair da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere (pay-per-view).

PALPITES

RETROSPECTO

RB Bragantino e Fortaleza já fizeram 16 partidas, com oito vitórias do Leão do Pici, sete vezes que o Braga levou a melhor e um empate. Com o Massa Bruta de mandante, são sete jogos, com três triunfos tricolores e quatro tentos do Bragantino.

17ª rodada do Brasileirão, o A última vez que o Tricolor de Aço perdeu para o RB foi em 2023, por 3 a 0. Vagner Mancini, técnico do Bragantino, já enfrentou o Leão em 13 oportunidades. Ele conquistou duas vitórias, seis empates e cinco derrotas. No duelo da Fortaleza venceu por 3 a 1 na Arena Castelão , no dia 26 de julho.A última vez que opor 3 a 0.técnico do Bragantino, já enfrentou o Leão em 13 oportunidades. Ele conquistou

COMO CHEGA O RB BRAGANTINO?

Vagner Mancini vai contar com o retorno do zagueiro Alix Vinícius, após o cumprimento da suspensão automática na última rodada. O atleta deve retornar a titularidade e fazer dupla com Pedro Henrique na zaga, com Gustavo Marques retornando ao banco de reservas.

Os outros atletas que foram titulares contra o Flamengo serão mantidos por Mancini. Na lista de desfalques, o único atleta suspenso é Bruno Praxedes. Os outros jogadores ausentes estão no departamento médico. Guzmán Rodríguez (lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo), Bruno Gonçalves (lesão no tendão do calcâneo direito), Eric Ramires (lesão muscular na coxa direita) e Agustin Sant’Anna (lesão muscular na coxa direita).

Na lista dos pendurados está Andres Hurtado, Cleiton, Gabriel, Guilherme, Gustavo Marques, Isidro Pitta, Palácios e Vinicinho.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

técnico do Fortaleza, Martín Palermo, relacionou 24 atletas para o duelo e viajou na tarde desta terça-feira (25). Bruno Pacheco, lateral-esquerdo, não viajou com o elenco. O atleta sofreu uma fratura na mão esquerda no último treino de apronto e entrou para a lista do departamento médico. No DM, além dele, seguem João Ricardo, Lucca Prior, Rodrigo e Marinho. relacionoupara o duelo e viajou na tarde desta terça-feira (25).O atleta sofreu umano último treino de apronto e entrou para a. No DM, além dele, seguem

Entre os relacionados, Palermo levou Diogo Barbosa e Weverson, laterais-esquerdos de origem. Apesar dos dois nomes na lista de atletas, há uma expectativa que ele improvise o zagueiro Gastón Ávila do lado esquerdo, alternativa que ele já utilizou na temporada.

retornos dos zagueiros Brítez, recuperado da pneumonia, e Kuscevic, de volta após convocação da Seleção do Chile; e do volante Lucas Sasha, após o cumprimento de suspensão automática na rodada anterior. Por outro lado, há osdos, e, de volta após convocação da Seleção do Chile; e do

Estão pendurados, Breno Lopes, Yago Pikachu, Lucca Prior, Eros Mancuso, Lucas Gazal, Diogo Barbosa, Pierre e Bruno Pacheco.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo

RB BRAGANTINO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA