Palermo faz pedido para torcida do Fortaleza após vitória: ‘precisamos do Castelão lotado’

O Fortaleza segue vivo na luta pela permanência na Série A de 2025. Fora de casa, o time cearense venceu o Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), e chegou ao 7º jogo de invencibilidade com 37 pontos, ficando somente dois de distância para sair do Z-4. Em coletiva, o técnico argentino Martín Palermo celebrou mais um resultado positivo e fez um pedido aos torcedores: lotar a Arena Castelão.

“Acho que o mais importante e essencial para esses dois jogos é o apoio da torcida. Precisamos de um Castelão lotado, explodindo, e que os jogadores sintam esse apoio, que vinha sendo difícil nos jogos recentes, em que, nos últimos em casa, não conseguimos dar essa alegria ao torcedor. Acabou que tivemos que ir jogar fora para conseguir os resultados positivos e isso, acredito, foi o que fez os torcedores hoje fazerem um esforço tão grande para vir aqui, para estar nos acompanhando. Certamente, no próximo domingo vamos ter um estádio lotado, com todos os torcedores nos apoiando. E isso é o que há de mais bonito, o que vamos poder viver no próximo domingo”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

O Leão volta a campo no domingo (30), quando encara o Atlético-MG, às 18h30, na Arena Castelão. Depois disso, enfrenta o Corinthians, na quarta (3), às 19h, de novo em casa. Logo, essa sequência final do Brasileirão, que se encerra contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, irá definir o futuro tricolor. Sem projetar pontuação, Palermo destacou que a tarefa da comissão é a cada duelo.

“A projeção, acho, é o próximo jogo. Não podemos pensar na partida contra o Corinthians quando ainda não jogamos contra o Atlético-MG. Acho que é isso que temos feito nessa sequência de sete jogos, com vitórias e empates, e que nos permitiu ter essa continuidade de bons resultados. Acho que não devemos projetar nada além do próximo jogo. E saber que tudo isso gerou um bom clima, uma boa energia, que todos estão puxando para o mesmo lado. E certamente o torcedor vai nos fazer sentir isso no próximo domingo, mais apoio. Então, todos que puderem ir, temos que colocar no Castelão de qualquer jeito. E esperamos que possamos aproveitar uma vitória, mas, claro, é preciso trabalhar o jogo como hoje, ser inteligente. A equipe está cada vez em alta, e o rendimento é isso que o time mostrou hoje em todas as linhas: desde manter o gol zerado até saber aproveitar as poucas chances que tivemos. E isso nos deu a possibilidade de somar os três pontos”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Em alta, o Fortaleza segue no Z-4, mas tem a 2ª maior invencibilidade da Série A no momento: três vitórias (Flamengo, Bahia e Bragantino) e quatro empates (Ceará, Santos, Grêmio e Atlético-MG). Logo, ganhou uma sobrevida, aumentou a esperança e diminuiu chance de rebaixamento, apesar do cenário ainda muito difícil na reta final.