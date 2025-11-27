Chance de rebaixamento do Fortaleza após vencer Bragantino; veja cenário

O Fortaleza está mais vivo do que nunca na Série A de 2025. Com a vitória diante do Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), fora de casa, o Leão chegou ao 7º jogo sem derrota na competição, se manteve em 18º colocado, mas subiu para 37 pontos, diminuindo o risco de rebaixamento e também a distância para sair do Z-4.

O primeiro fora da zona é o Vitória-BA, em 16º, com 39, enquanto o Santos é o 17º, com 38. Logo, a diferença agora é de apenas dois, o que abre uma margem para o Fortaleza deixar o Z-4 na próxima rodada. No mundo ideal, o cenário ocorre caso Vitória-BA e Santos não vençam o Mirassol e o Sport, respectivamente, e o Fortaleza supere o Atlético-MG no domingo (30), às 18h30, na Arena Castelão, ainda pela 35ª rodada.

A partida de Santos x Sport será na sexta (28), às 21h30, na Vila Belmiro, enquanto o Vitória-BA encara o Mirassol no sábado (29), às 16h, no Barradão.

Legenda: O Fortaleza tem a chance de sair da zona de rebaixamento contra o Atlético-MG Foto: reprodução / SrGoool

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para a Série B é de 73,8%, menor que Sport (100%) e Juventude (98,4%). Os demais ameaçados são: Santos (64,2%), Vitória-BA (47,3%), Inter (8,8%), Ceará (4,4%) e Vasco (3%).

No entanto, a pontuação para a permanência está em 44 pontos, menor que a média histórica de 45.

O que o Fortaleza precisa para evitar o rebaixamento?

Para atingir a pontuação atual prevista para evitar o rebaixamento (44), o Fortaleza precisa somar mais sete. Deste modo, com três jogos restantes, deve conquistar mais duas vitórias e um empate. Logo, nesse cálculo, não pode mais perder até o fim do Brasileirão, uma missão dificílima.

Os últimos jogos são contra: Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). No momento, a equipe acumula invencibilidade de sete partidas, com três vitórias (Flamengo, Bahia e Bragantino), além de quatro empates (Ceará, Santos, Grêmio e Atlético-MG).

Logo, é fato que o time evoluiu sob o comando do argentino Martín Palermo, que opera um verdadeiro "milagre" na reta final do Brasileirão. A margem de erro segue inexistente, e o Fortaleza não se entregou, então cabe ao torcedor tricolor lotar a Arena Castelão nessas duas últimas finais em casa.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025

45 pontos (0,7% chance de queda): + 3 vitórias

44 pontos (9,4% chance de queda): + 2 vitórias e 1 empate

43 pontos (30,3% chance de queda): + 2 vitórias

42 pontos (67,2% chance de queda): + 1 vitória e 2 empate

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025