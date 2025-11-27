Diário do Nordeste
Galvão Bueno parabeniza Fortaleza após nova vitória na Série A: ‘o Laion está vivo’

Narrador esportivo fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Galvão Bueno, narrador esportivo, fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais na noite desta quarta-feira (26) parabenizando o Fortaleza pelo esforço na luta pela permanência na Série A do Brasileirão, após vitória sobre o RB Bragantino.

“O Laion está vivo!! Grande vitória do Fortaleza!! 1 a 0 no Bragantino, encostando no Santos e mantendo vivo o sonho de permanecer na Série A!! Já são sete jogos de invencibilidade”, disse o narrador, que já havia declarado acreditar na permanência do Leão.

Com a vitória sobre o time paulista, o Fortaleza chegou a 37 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, estando a dois pontos do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. O Santos, 17º colocado, tem 38 pontos.

“Restam três rodadas para definir quem escapa do rebaixamento!! A disputa está teste pra cardíaco!! Quem vcs acham que vai cair?? Digam lá!!”, completou Galvão Bueno. O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (30), quando recebe o Atlético-MG, em casa.

