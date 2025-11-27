Galvão Bueno parabeniza Fortaleza após nova vitória na Série A: ‘o Laion está vivo’
Narrador esportivo fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais
Galvão Bueno, narrador esportivo, fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais na noite desta quarta-feira (26) parabenizando o Fortaleza pelo esforço na luta pela permanência na Série A do Brasileirão, após vitória sobre o RB Bragantino.
“O Laion está vivo!! Grande vitória do Fortaleza!! 1 a 0 no Bragantino, encostando no Santos e mantendo vivo o sonho de permanecer na Série A!! Já são sete jogos de invencibilidade”, disse o narrador, que já havia declarado acreditar na permanência do Leão.
Com a vitória sobre o time paulista, o Fortaleza chegou a 37 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, estando a dois pontos do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento. O Santos, 17º colocado, tem 38 pontos.
“Restam três rodadas para definir quem escapa do rebaixamento!! A disputa está teste pra cardíaco!! Quem vcs acham que vai cair?? Digam lá!!”, completou Galvão Bueno. O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (30), quando recebe o Atlético-MG, em casa.