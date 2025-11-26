Autor do gol da vitória, Bareiro comemora emocionado: 'Estamos perto de conseguir o objetivo'

Adam Bareiro, atacante do Fortaleza, parabenizou o elenco e a torcida do Leão na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo. Tendo marcado seu quinto gol nos últimos cinco jogos que disputou pela equipe, na avaliação do jogador argentino, emocionado, o Tricolor está próximo de conseguir de se livrar do rebaixamento.

Vou me emocionar agora, porque é muito duro. Sofremos muito o ano todo. Continuamos sofrendo, estamos perto de conseguir o resultado, o objetivo que queremos. Essa gente viajou três dias, está acreditando em nós, nós acreditamos também. O slogan do Fortaleza diz: Fortaleza é para quem acredita. E isto é família. Todos estamos contentes. Todos brigamos e lutamos até o final, e que consigamos os objetivos finais. E se não conseguirmos, vamos com garra e deixar tudo. Adam Bareiro Atacante do Fortaleza

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 37 pontos em 35 rodadas disputadas até o momento na Série A do Brasileirão 2025. A equipe comandada pelo técnico Martín Palermo ocupa a décima oitava colocação na tabela, mas diminuiu a distância para sair da zona do rebaixamento para dois pontos.

O clube cearense volta a campo no próximo domingo (30), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), quando enfrenta o Atlético Mineiro, em jogo válido pela 34ª rodada atrasada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques