Veja cenários para o Leão deixar o Z4 da Série A já na próxima rodada

O Fortaleza está próximo de deixar o Z4 da Série A após vencer o Bragantino por 1x0 fora de casa nesta quarta-feira (26). O Tricolor já pode sair na próxima rodada, quando enfrenta o Atlético-MG no Castelão, no dia 30, às 18h30, em jogo atrasado da 35ª rodada.

Com 37 pontos, o Leão está dois do Vitória, 16º com 39. Entre eles, ainda está o Santos, com 38, em 17º.

O Alvinegro Praiano joga na sexta-feira (28), às 21h30, contra o Sport, na Vila Belmiro.

O time baiano joga no dia seguinte, no sábado (29), pela 36ª rodada, contra o Mirassol, no Barradão, às 16 horas.

Legenda: O Fortaleza pode deixar o Z4 na próxima rodada se vencer o Galo e dois rivais diretos tropeçarem Foto: Reprodução / srgoool

Cenários para o Leão deixar o Z4

Se vencer, chega aos 40 pontos, precisando que Santos e Vitória empatem seus jogos. Assim, o time baiano chegaria aos 40 pontos e o paulista aos 39.

Assim, o Leão sairia do Z4 nos critérios de desempate, o número de vitórias (10 a 9).

Análise

O momento do Fortaleza é espetacular, de confiança na virada que parecia impossível. São 7 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 4 empates.

O Leão de Palermo já tem a 11ª melhor campanha do returno com 21 pontos. O Vitória tem os mesmos 21 pontos, mas com menor saldo, enquanto o Santos é o 19º do returno com apenas 14.

Sobre sair do Z4 na próxima rodada, acredito que o Fortaleza vence o Galo, o Mirassol arranca um empate com o Vitória, mas o difícil é o Santos tropeçar no Sport.

Mas independente disso, o importante para o Leão é vencer o Galo. Se não sair do Z4, agora, é deixar o cenário mais favorável para isso quando receber o Corinthians no Castelão pela penúltima rodada.