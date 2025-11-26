O Fortaleza está mais vivo que nunca para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. A gigantesca vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, na noite desta quarta-feira (26), é daquelas que renovam efetivamente as esperanças para buscar o que era considerado um milagre.

O Tricolor alcançou 37 pontos, ficando a 2 pontos do Vitória (1º time fora do Z4) e com 2 jogos seguidos a realizar em casa, contra Atlético-MG e Corinthians. Com certeza, ambos com Castelão completamente lotado.

Inclusive, o Leão do Pici pode deixar a zona de rebaixamento já no fim de semana, a depender de tropeços de Santos e Vitória.

O mais impressionante é a metamorfose que o Fortaleza passou durante o Brasileirão, saindo de um time apático, sem competitividade, para um equipe resiliente, combativa, aguerrida, vibrante e forte, como prega seu hino.

A mudança passa por postura, por comportamento, e também pela tal da "sorte". O gol perdido por Eduardo Sasha, aos 8 minutos do 2º tempo, é a demonstração disso. E o gol marcado por Bareiro, aos 31 da etapa final, meio que no "bate-rebate", também;

O Fortaleza de Palermo luta. Briga. Compete. Não desiste. Foi assim para conseguir a sequência de 7 jogos de invencibilidade, com quatro empates e três vitórias, que deixam o Tricolor muito vivo para ficar na Série A.