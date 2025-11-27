Gastón Ávila explica crescimento do Fortaleza no Brasileirão e projeta duelo com o Atlético-MG

O Fortaleza vem de uma sequência de sete jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro. São quatro vitórias e três empates numa sequência de recuperação com foco em escapar da zona de rebaixamento. O zagueiro Gastón Ávila projetou o duelo contra o Atlético-MG e explicou o que fez o time virar a chave para tomar novo fôlego na competição.

"Confiança. Estava faltando um pouco. Havia jogos que jogávamos bem, chutávamos na trave e saía. O rival chutava e a bola ia quicando e empurrava. Acho que foi um pouco de tudo. Mas agora estamos com confiança", afirmou o atleta em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27).

"Você se dá conta que eles são 11 e nós somos 22 porque todos os que estão jogando e os que estão de fora, tá todo mundo apoiando. A união da equipe é fundamental para isso e também a confiança que o treinador deu aos jogadores e isso que mudou tudo", completou.

Depois de vencer o Bragantino na rodada anterior, o Tricolor do Pici recebe o Atlético-MG em jogo atrasado da competição, a partir das 18h30 (de Brasília). A equipe comandada por Martín Palermo está em 18º na tabela, com 37 pontos somados, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Em seguida, também na Arena Castelão, recebe o Corinthians.

"O trabalho mais difícil é ganhar fora. Agora acho que tanto nós, jogadores, quanto a torcida, estarmos unidos, será mais fácil. Mas não deixo de pensar que tanto Atlético-MG, quanto Corinthians, são equipes fortes e grandes. Então, temos que seguir lutando partida a partida. Uma partida por vez. Falo sempre isso aos meus companheiros. Foi com o Bragantino, domingo com o Atlético. Jogando assim fica muito mais fácil e ficamos muito mais fortes", finalizou.