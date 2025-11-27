Fortaleza x Atlético-MG tem ingressos promocionais e vagas do sócio gratuito; veja
Equipes se enfrentam no domingo (30) pela Série A do Brasileirão, no Castelão
A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Atlético-MG, pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também será iniciada nesta quinta-feira (27), com ingressos a partir de R$ 10.
Além disso, o clube anunciou que 2.500 mil vagas serão distribuídas gratuitamente entre os setores Inferior Norte e Superior Central para os associados do plano Pra Todo Tricolor.
Esta será a penúltima partida do Fortaleza em casa na temporada 2025. Neste jogo, o Leão busca manter a sequência de resultados positivos, após vitórias sobre Bahia e Red Bull Bragantino. O time tem 37 pontos e está atualmente na 18ª colocação.
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)