Quem foi eliminado da 'Dança dos Famosos' no domingo (11)?

Daiane dos Santos foi a eliminada nesse domingo (11) do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão do Huck. A participante da competição saiu após a plateia decidir em empate triplo.

Em uma noite de apresentações de foxtrot e sapateado, a ex-ginasta recebeu a menor nota junto com Carla Diaz e Belo, mas acabou sendo a menos preferida dos três entre o público da atração.

No programa, o apresentador Luciano Huck chegou a elogiar Daiane, dizendo que "lembrará para sempre" do desempenho da antiga atleta dançando funk.

Com o resultado, Bruno Cabrerizo, Priscila Fantin, Belo, Rafa Kalimann e Carla Diaz seguem na competição.

Neste fim de semana, Gracyanne Barbosa ainda participou da atração ao preparar uma surpresa para o marido, o cantor Belo.