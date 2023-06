Cantora Ana Carolina lamenta a morte da mãe aos 86 anos: 'amo além das palavras'

A cantora Ana Carolina lamentou a morte da mãe, Aparecida de Souza, aos 86 anos, na manhã deste domingo (11). As duas viviam juntas, no Rio de Janeiro, nos últimos meses.

"Não consigo ainda elaborar a dor desse momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo que sou, a palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiamente carregados de afeto", pontuou a artista em publicação nas redes sociais.

Em resposta, amigos e famosos deixaram mensagens de afeto a Ana. "Quando morre a nossa mãe, morre o primeiro simbólico que nos permitiu compreender o mundo. Reverencie sua dor, querida Ana. Tudo dela merece ser bem vivido", disse Padre Fábio de Melo em um dos comentários.

"Ana do céu, todo amor pra você nesse momento tão difícil", escreveu Luiza Possi na publicação que já acumula mais de 78 mil curtidas até o fim da tarde deste domingo (11).

Além do lamento e dor pela morte da mãe, Ana Carolina agradeceu de forma simples aos que tem se manifestado com mensagens de apoio no momento difícil. "Elas são fundamentais nesse difícil momento de recolhimento", disse a artista, após pontuar um amor pela mãe "muito além das palavras".

Na publicação, a cantora não revelou o motivo da morte da mãe nem detalhes sobre velório ou sepultamento.