Influencer Emily Garcia justifica invasão à casa do ex, Babal Guimarães; entenda caso

A influenciadora Emily Garcia usou as redes sociais para se pronunciar após invadir a casa do ex-companheiro, Babal Guimarães, com um martelo na noite do último sábado (10). Demonstrando não se arrepender do ocorrido, a ex-cunhada de Carlinhos Maia afirmou que entraria novamente na residência com a mesma atitude.

“O dia que uma de vocês trabalharem anos ao lado de um macho, construir tudo em nome da família, ter que sair de casa por causa de agressões e ver ele usufruindo do seu suor nas coisas que nem dele são... Nem respeitar uma ordem judicial por conta de uma ‘festinha’ ele respeitou”, explicou ela em logo texto no Intagram.

Segundo ela, a motivação teria sido uma festa na casa que, ainda com palavras da influenciadora, teria reunido "urubus e sanguessugas" em um espaço que teria sido construído em prol da família que os dois mantinham anteriormente.

Foto: reprodução/Instagram

"Um homem de 30 anos que age igual a um moleque deslumbrado. Irresponsável, encostado que faz deboche da mãe do próprio filho o tempo todo. Que nem as coisas do filho respeita, que nem o próprio filho ele procura", continuou ela no longo relato.

Outra das motivações apontadas por Emilly teria sido o fato de Babal ter entregado a ela as coisas do próprio filho em sacos de lixo, que teriam sido jogados na calçada do local.

Na Internet, muitos se dividiram entre dar razão à influenciadora, enquanto outros apontaram o perigo da situação com o martelo envolvido. Babal, por sua vez, fez uma série de Stories no Instagram criticando a atitude.

Veja o vídeo da invasão:

Sem arrependimento

Novamente nas redes sociais, a influenciadora contou que não se arrependeu da atitude, afirmando que "faria tudo de novo".

"Meu único arrependimento foi não ter quebrado aquela casa inteira com o martelo (aliás, foi tudo comprado com o meu dinheiro mesmo). Deboche de uma mulher e chame ela de louca, que ela vai mostrar a verdadeira louca que habita dentro dela", reforçou a jovem.

Negando a hipótese de que estaria desequilibrada, Emilly também negou que precise receber qualquer tipo de ajuda. "Ninguém aqui precisa de ajuda e muito menos se trata de desequilíbrio. Se trata de uma mulher/mãe cansada, aguentando deboches e muitas coisas há muito tempo calada. Uma hora cansa e essa hora chego", disse ao também chamar Babal de "sonso", opinando que ele quem estaria necessitando de tratamento psicológico.

"Sua máscara está caindo, seu papel de vítima e homem bonzinho não cola mais! E se reclamar, eu volto aí com o martelo e termino de fazer meu trabalho. Até porque eu não sou mulher de falar, eu vou e faço", completou Emily.