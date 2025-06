O que está acontecendo com a Cacau Show? Empresa se pronuncia após polêmicas com franqueada

A Cacau Show foi alvo de polêmicas com repercussão nacional, nesta última semana, após alguns ex-funcionários acusarem a empresa de práticas de assédio, homofobia e até participação de rituais. Conforme a Folha de S.Paulo, a denúncia foi realizada pela Associação União de Franqueados ao Ministério Público do Trabalho de São Paulo.

O órgão abriu um inquérito, na última segunda-feira (2), a fim de investigar os depoimentos de funcionários e ex-funcionários da empresa. Também foram citadas ocorrências de jornadas exaustivas e precárias condições de trabalho. Na última terça-feira (3), a Cacau Show publicou uma nota aberta comentando o caso.

O texto, que também foi compartilhado pelo CEO da empresa no Instagram, apontou as publicações como inverídicas, acrescentando que os ataques são injustos com as quase quatro décadas de história da empresa.

"É indignante e entristecedor a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para a nossa cultura", detalhou o empresário Alexandre Costa, na nota.

De acordo com o Metrópoles, Alexandre chegou a liderar palestras e outras cerimônias da empresa em que os funcionários eram obrigados a participar. Já a Folha informou que franqueados denunciaram ter sofrido ameaças veladas, além de sofrerem com cobranças de taxas que teriam levado eles a contrair dívidas milionárias.

Outras denúncias

Em um perfil no Instagram, uma ex-funcionária começou a recolher e compartilhar depoimentos envolvendo a empresa. Alguns funcionários disseram que, em determinados eventos da Cacau Show, eles eram obrigados a irem de branco e a participarem de um "ritual".

Em outras ocasiões, precisavam rezar o "Pai Nosso". Caso alguém questionasse a prática ou não se mostrasse entusiasmado, passava a ser perseguido profissionalmente.

Em nota da Cacau Show, assinada também por Alexandre Costa, a empresa afirmou que a "oração do 'Pai Nosso', quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença", e que os rituais são uma forma de celebrar o cacau, matéria-prima da empresa.

"O chamado 'ritual do cacau' é uma vivência sensorial com o liquor de cacau - 100% cacau, não alcoólico -, oferecido como experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis", acrescentou a empresa.

Confira nota na íntegra

"Da família Cacau Show a todos os Brasileiros. Nos últimos dias, fomos surpreendidos por publicações inverídicas sobre a Cacau Show que circularam na internet. São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e, principalmente, às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos, construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem.

Somos a maior rede de chocolates finos do mundo, a maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema - e cada uma delas merece respeito.

É indignante e entristecedor a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para a nossa cultura.

A Gratidão no fim de ano é uma prática espontânea, marcada por acolhimento e liberdade. A oração do 'Pai Nosso', quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença. Promovemos um ambiente de trabalho ético, inclusivo e que valoriza a diversidade.

O chamado 'ritual do cacau' é uma vivência sensorial com o líquor de cacau - 100% cacau, não alcoólico -, oferecido como experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis. Uma forma de celebrar nossa principal matéria-prima.

Nada disso gere valores - pelo contrário: reforça o que somos. Uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade.

Com os franqueados, temos uma relação baseada em confiança e parceria de longo prazo - mais de 50% deles estão conosco há mais de 7 anos, representados por um maduro Conselho de Franqueados. Enfrentamos juntos o aumento de mais de 300% no preço do cacau, a instabilidade econômica e até um incêndio em nossa fábrica de Linhares.

E mesmo assim, seguimos crescendo. Investimos em logística, ampliamos a fábrica e estamos construindo um novo centro de distribuição. Não porque é fácil. Mas porque temos um propósito que nos move. Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas. E não vamos permitir que distorçam quem somos.

Nosso sucesso é fruto de paixão, trabalho e ética. Nós ouvimos as pessoas. Temos compromisso com a verdade. Seguimos trabalhando firme, sem segredo, sem mistério. Só trabalho e chocolate, mesmo".