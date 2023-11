Incêndio atinge fábrica da Cacau Show em Linhares (ES)

A fábrica da Cacau Show em Linhares, no Espírito Santo, pegou fogo nesta terça-feira (7), durante a madrugada. Conforme a Prefeitura do município, o incêndio foi de grandes proporções e afetou diversas partes do empreendimento, mas não há informações de funcionários feridos.

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, informou que foi ao local e determinou o envio de carros-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) para contribuição no combate às chamas junto ao Corpo de Bombeiros.

"Coloquei a prefeitura à disposição das famílias, dos colaboradores e da própria empresa. Lamento muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados pelo incêndio que, lamentavelmente atingiu a empresa", publicou o chefe do Executivo Municipal de Linhares nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros do ES compartilhou um vídeo do incêndio na manhã desta terça e informou sobre o combate às chamas.

Conforme o g1, os bombeiros receberam o primeiro chamado por volta de 4h40. A fábrica, fica no bairro Canivente, às margens da BR-101, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve de interditar a pista lateral da BR-101.