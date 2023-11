Morre o empresário Fernando Füchter, herdeiro da Le Monde Citroën, aos 46 anos

O empresário Fernando Füchter morreu aos 46 anos após conviver com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) nessa segunda-feira (6). Natural de Tubarão, em Santa Catarina, ele era herdeiro da Le Monde Citroën.

Conforme o site catarinense NSC Total, Fernando deixa a esposa, Bruna Grillo Füchter, e as filhas Manoela, 11 e Marina. 7.

O velório ocorre nessa terça-feira (7) das 13h às 16h no Cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. O sepultamento ocorre no mesmo local, após o fim das homenagens.

A morte foi confirmada em uma mensagem postada pelo irmão, Nelson Füchter, nas redes sociais. "A perda do meu irmão no dia de hoje abre uma chaga forte. Amigo, sócio, companheiro de todas as horas, parceiro, vendedor exímio de carros, dono de um coração enorme, meu irmão Fernando é uma daquelas pessoas que conhecemos ao longo da nossa caminhada que fazem a vida melhor e mais feliz", desabafou.

"Sua luta para sobreviver ao monstro da Esclerose Lateral Amiotrófica deixou a biografia dele ainda mais especial. Era corajoso e um empreendedor nato, no leito doente me incentivou demais a seguir em frente, sempre otimista. Resta seguir em frente, aproveitar o seu legado para tentar fazer da vida um caminho menos duro e um pouco mais feliz! Fiquem com Deus meus amigos e cuidem de quem gosta de vocês! Isso é o que realmente vale a pena!", diz texto.