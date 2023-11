Peça do século XVII é furtada de igreja no Rio; suspeito foi preso

Um homem suspeito de furtar uma peça sacra do século XVIII da Igreja São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira (6). As informações são do G1.

Ele teria furtado um ostensório, peça utilizada para expor a hóstia sagrada sobre o altar, no sábado (4), por volta das 14h. O objeto estava exposta na igreja e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Até o momento, a peça não foi encontrada pela Polícia.

As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o homem entra na Igreja e para em frente ao mostruário que guardava o ostensório. Ele quebra o vidro de proteção com o cotovelo e retira a peça.

Em seguida, ele carrega o objeto de mais de 10kg nas costas e tenta abrir uma janela próxima para fugir, mas não consegue e segue em direção à entrada da igreja. Depois, ele retorna para o interior e pega um extintor, mas acaba levando uma queda. Ele se levanta, pega o extintor novamente e retorna para a entrada da igreja.