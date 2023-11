Tempestade de areia com ventos de 70,4km/h cobre Manaus

No domingo (5), a cidade de Manaus enfrentou uma tempestade de areia com ventos de 70,4 km/h, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). As informações são do G1.

De acordo com o Censipam, as tempestades de área são comum neste período do ano na capital do Amazonas. É possível que rajadas de ventos possam se repetir ainda em novembro e dezembro.

O fenômeno aliado com a fumaça das queimadas, que paira sobre Manaus há mais de uma semana, prejudicou a visibilidade.

A Defesa Civil de Manaus informou que, durante a tempestade, choveu 2,4 milímetros na Zona Oeste, 2,6 milímetros, no Leste, e 8,8 milímetros, no Norte, das 9h de domingo às 9h desta segunda-feira.

Nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, os ventos ultrapassaram 70 km/h, porém a direção do Aeroporte de Manaus declarou que o fenômeno não afetou as operações de pousos e decolagens no local.

Houve três ocorrências de destelhamentos na cidade em decorrência dos ventos. Também foi registrado danos à rede elétrica, chegando a afetar o fornecimento em escolas que aplicavam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.