Aniger Calçados expande fábricas em cidades do Ceará e deve gerar 3 mil empregos

As cidades de Quixeramobim, no Sertão Central, e Tauá, no Sertão dos Inhamuns, devem receber expansões nas fábricas já existentes da Aniger Calçados, empresa com sede no Rio Grande do Sul.

As informações foram dadas pelo secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Ceará, Salmito Filho, e confirmadas pelo diretor administrativo da Aniger Calçados, Alexandre Lima.

Segundo o representante da empresa, a expansão em Quixeramobim deve gerar 2 mil empregos, enquanto em Tauá a ampliação da unidade já existente “está prevista”.

No entanto, o secretário Salmito Filho revelou ainda a negociação para uma quinta indústria da Aniger em Pedra Branca, também no Sertão Central. O titular da Pasta ainda disse que a empresa gaúcha vai abrir mais três unidades fabris no Ceará.

Salmito Filho Secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará Vai abrir mais três unidades (fábricas) em Quixeramobim e mais uma em Tauá. Ainda estamos tentando conseguir uma unidade em Pedra Branca, mas ainda não está certa. Essas unidades em Quixeramobim e Tauá, sim. Serão 3 mil novos empregos.

NEGOCIAÇÃO DIRETA

O titular da SDE informou que a empresa investidora já tem fábricas de calçados tanto em Quixeramobim, gerando cerca de 7 mil empregos diretos, e também em Tauá.

Através das redes sociais, o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, explicitou os planos da Aniger Calçados, que visa expandir as operações tanto no Sertão Central quanto nos Inhamuns.

Uma reunião aconteceu no dia 2 de agosto na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para definir os detalhes da expansão. Participaram do encontro, além de Salmito Filho, Osmar Baquit, deputado estadual, Edmilson Júnior, vice-prefeito de Quixeramobim, e Alexandre Lima.

Com a expansão da fábrica da Aniger em Quixeramobim, a empresa deve ultrapassar os 9 mil empregos diretos gerados na cidade no setor de calçados

Caso a negociação envolvendo a fábrica em Pedra Branca se concretize, Salmito revelou que a expectativa do Governo do Estado é "consolidar o cluster (polo) de calçados no Sertão Central".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE