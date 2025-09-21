Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Três cidades do Ceará registram os menores investimentos públicos do Estado; veja ranking

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisou 181 municípios cearenses com base em dados de 2024

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
(Atualizado às 07:07)
Negócios
Igreja Matriz de Acopiara
Legenda: As pontuações de Capistrano, Acopiara e Itapiúna foram, respectivamente, 0,0995, 0,1909 e 0,1937. Na imagem, Igreja Matriz de Acopiara
Foto: Mikael Teixeira/Prefeitura de Acopiara

Acopiara, Capistrano e Itapiúna foram as piores cidades cearenses em investimentos públicos em 2024, de acordo com Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). 

A pesquisa, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), busca analisar a situação das contas públicas municipais e mostrar como as prefeituras administram os recursos. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira (17). 

Já o índice Investimentos é referente à capacidade da prefeitura de gerar bem-estar e competitividade. Além desse indicador, o estudo investiga a Autonomia, os Gastos com Pessoal e a Liquidez dos municípios. 

Os dados foram coletados com base em resultados fiscais oficiais, declarados pelas próprias prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Veja também

teaser image
Negócios

Fortaleza é a capital do Nordeste mais bem posicionada em ranking de desenvolvimento municipal

teaser image
Negócios

Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

teaser image
Negócios

Quixeramobim é considerada a cidade mais desenvolvida do Sertão Central do Ceará

Para essa edição, foram analisadas as contas de 181 dos 184 municípios cearenses, a partir dos dados de 2024. As informações das cidades de Graça, Meruoca e Penaforte estavam inconsistentes ou indisponíveis. Ao todo, foram avaliadas 5.129 cidades brasileiras

Na pesquisa, cada município recebe uma pontuação referente a um índice. O valor varia entre 0 e 1 e pode ser classificado da seguinte forma: 

  • Crítico: resultados inferiores a 0,4 ponto;
  • Difícil: resultados entre 0,4 e 0,6 ponto;
  • Bom: resultados entre 0,6 e 0,8 ponto;
  • Excelente: resultados superiores a 0,8 ponto.

As pontuações para o índice de Investimentos de Capistrano, Acopiara e Itapiúna foram, respectivamente, 0,0995, 0,1909 e 0,1937

As três cidades integram um grupo de 47 municípios cearenses com esse indicador considerado crítico ou difícil, representando cerca de 26% das prefeituras do Estado analisadas. 

74% dos municípios cearenses têm elevado nível de investimento público

Apesar desses números, 74% (134) das cidades apresentaram elevado nível de investimento público, dentre as quais 68 prefeituras tiveram nota máxima no indicador ao destinarem mais de 12% do orçamento para investimentos.

O resultado da média estadual do índice também foi satisfatório: 0,7664, acima da média nacional (0,7043)

Paralelamente, a média de investimentos de Fortaleza (0,8154) também ficou acima da média nacional, assim como da média entre as capitais (0,7050). 

Na visão do economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon), Wandemberg Almeida, um nível baixo de investimento público pode estar relacionado a entraves fiscais e dívidas herdadas de gestões anteriores, enquanto um alto nível de investimento pode ser resultado de atividades econômicas mais fortes na região. 

No entanto, ambas as realidades estão diretamente relacionadas à gestão municipal.

“Municípios com uma melhor gestão fiscal acabam tendo maior capacidade de atração de recursos federais e estaduais. Infelizmente, nós elegemos muitas pessoas que não sabem o que é gestão financeira, planejamento tributário. Muitos dos municípios acabam colocando gestores apenas por ser familiar ou conhecido. Isso é um problema do País como um todo”
Wandemberg Almeida
Economista e presidente do Corecon
 

IFGF Investimentos em números - Ceará

181
cidades cearenses analisadas
20 (11%)
cidades cearenses classificadas como crítico
 
27 (15%)
cidades cearenses classificadas como difícil
 
35 (19%)
cidades cearenses classificadas bom
 
99 (55%)
cidades cearenses classificadas como excelente

Prefeituras brasileiras destinaram R$ 120,2 bilhões para investimentos públicos

No Brasil, a pesquisa aponta que os municípios assumiram protagonismo no investimento público, com a média nacional do índice chegando ao maior nível desde 2013.

Além disso, as cidades já são responsáveis por, aproximadamente, 60% dos investimentos públicos realizados no País. 

Em 2024, as prefeituras investiram, em média, 10,2% do total da receita, com 1.601 cidades destinando mais de 12% do orçamento para esse tipo de despesa e conquistando nota máxima no índice.  

Ainda de acordo com o estudo, R$ 120,2 bilhões foram destinados a investimentos municipais, o que significa uma média de R$ 856,9 em investimento público para cada brasileiro

O cenário favorável seria resultado da maior distribuição de receitas públicas, com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) alcançando o maior valor da série histórica: R$ 177 bilhões.

No entanto, as desigualdades persistem: enquanto nas cidades de até 20 mil habitantes a média de recursos destinados a investimentos públicos foi de R$ 1.000 por cada morador, nas cidades com população superior a 100 mil habitantes esse valor não ultrapassou R$ 500.

Outro ponto que salienta as diferenças entre os municípios é o fato de que 938 prefeituras (18,3% do total) terminaram o ano em nível crítico, destinando, em média, apenas 3,2% do orçamento para investimentos públicos.

IFGF Investimentos em números - Brasil

5.129
cidades brasileiras analisadas
 
938 (21,6%)
cidades brasileiras classificadas como crítico
 
957 (20,4%)
cidades brasileiras classificadas como difícil
 
908 (20,2%)
cidades brasileiras classificadas bom
 
2.326 (37,8%)
cidades brasileiras classificadas como excelente

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Igreja Matriz de Acopiara
Negócios

Três cidades do Ceará registram os menores investimentos públicos do Estado; veja ranking

Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisou 181 municípios cearenses com base em dados de 2024

Letícia do Vale
Há 32 minutos
Mão segura celular aberto no aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda 2025
Victor Ximenes

Com 'Pix dos impostos', Receita testa plataforma para processar 70 bilhões de documentos

Victor Ximenes
Há 32 minutos
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6002, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6002, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2297 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 26,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2297 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 26,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1118 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1118 de hoje, 20/09; prêmio é de R$ 900 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6832, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 2,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6832, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 2,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2917 deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 40,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2917 deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3492, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3492, deste sábado (20/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 287 de hoje 20/09; prêmio é de R$ 162,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 287 de hoje 20/09; prêmio é de R$ 162,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Setembro de 2025
Foto que contém as obras do Complexo Logístico no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Negócios

Centro logístico do Aeroporto de Fortaleza capta R$ 1 bilhão em investimentos e gera 15 mil empregos

Empreendimento privado é o primeiro a sair do papel no conceito de Aeroporto Cidade da Fraport

Luciano Rodrigues
20 de Setembro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para este sábado (20/09)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 40 milhões o mais alto deles

Redação
20 de Setembro de 2025
Claudio Vilardo Kimberly Clark
Victor Ximenes

Gigante dos cuidados pessoais vê economia do Ceará em alta e mira demanda maior

Kimberly Clark avalia estado como motor estratégico no Nordeste. Desafio é atender peculiaridades do consumidor

Victor Ximenes
20 de Setembro de 2025
Homem faz apostas em uma casa lotérica
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3491 e levam mais de R$ 390 mil cada

Cerca de 213 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6831, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6831, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2825 – Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 5,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2825 – Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 5,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2825 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3491, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3491, desta sexta-feira (19/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 748 - Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 1,3 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 748 - Sorteio de sexta-feira, 19/09; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 748 em 19/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2862 de hoje, sexta-feira, 19/09; prêmio é de R$ 10,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2862 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,5 milhões.

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila
Negócios

Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) julgará na próxima terça-feira o recurso da concessionária Urbia Cataratas

Luana Severo e Matheus Facundo
19 de Setembro de 2025
Imagem de motoneta elétrica da marca Duact
Negócios

Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Veículo não precisa de CNH e é voltado para micromobilidade

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma galeria de lojas do Centro de Fortaleza.
Negócios

Dia do Comerciário em Fortaleza é antecipado para segunda (22); veja o que abre e fecha

Embora não seja feriado, em razão da data, os profissionais da categoria terão o dia de folga

Renato Bezerra
19 de Setembro de 2025
Fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Fraport negocia com mais de três companhias para ampliar voos internacionais em Fortaleza

Igor Pires e Luciano Rodrigues
19 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios desta sexta (19/9)

Jogadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 10,5 milhões

Carol Melo
19 de Setembro de 2025
Cidade de Abaiara vista de cima
Negócios

A cada 10 cidades do Ceará, mais de 3 não têm recursos próprios para se manter

Segundo Índice Firjan de Gestão Fiscal, mais de 90% dos municípios cearenses tiveram baixo nível de autonomia em 2024

Letícia do Vale
19 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (18/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Quina, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
18 de Setembro de 2025
Papeleta da Lotofácil numa bancada lotérica
Negócios

Três apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3490 e levam mais de R$ 2,1 milhão cada

Cerca de 665 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
18 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6830, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6830, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 1,2 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3490, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3490, desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2916 desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2916 desta quinta-feira (18/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1117 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1117 de hoje, 18/09; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Setembro de 2025