Adolescente de 17 anos desaparece enquanto voltava do trabalho, no interior de São Paulo

Uma adolescente de 17 anos está desaparecida há uma semana no município de Cajamar (SP). A vítima, identificada como Vítória Regina de Sousa, foi vista pela última vez no dia 26 de fevereiro saindo do shopping onde trabalhava. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo apuração do g1, enquanto Vitória seguia para um ponto de ônibus, ela notou a presença de dois homens que a seguiam a pé. Em prints obtidos pela Polícia, a adolescente contou para uma amiga que um dos rapazes permaneceu no local enquanto o outro subiu no mesmo transporte que ela.

Legenda: As conversas entre a Vitória e amiga estão sendo analisadas pela Polícia Civil Foto: Reprodução

Assim que desceu do ônibus, Vitória afirmou que estava tudo bem e que o homem não tinha descido junto dela. No entanto, em seguida, a jovem retorna com áudios relatando uma abordagem de outros quatro indivíduos que estavam dentro de um carro. Aos prantos, a vítima revelou que eles tinham a assediado e que estava "com medo".

"Passou os cara no carro e eles falou: 'e aí, vida? Tá voltando?' Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Vou mexendo no celular. Não vou nem ligar pra eles", desabafou. "Acontece essas coisas eu não consigo correr. Eu paraliso. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr. Eu fico parada".

Após enviar essas mensagens, Vitória desapareceu. A amiga tentou entrar em contato, mas sem sucesso. Durante a última semana, a Polícia ouviu a família, o ex-namorado e pessoas próximas à jovem que a viram pela última vez.

Polícia suspeita de sequestro

De acordo com o portal da TV Globo, uma das suspeitas da corporação é de que Vitória tenha sido forçada a entrar no carro que a abordou enquanto voltava para casa, que fica em uma região de mata em Cajamar. A investigação busca localizar e identificar os homens que estavam no veículo e aqueles que seguiram a adolescente na parada de ônibus.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cajamar enviou um cão farejador para a região onde ela desembarcou do ônibus para tentar ajudar nas buscas. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) do município.

